Devre arası transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'nin, Galatasaray ile de anılan Milan'ın Fransız golcüsü Christopher Nkunku için hamle yaptığı belirtildi.

Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda transfer görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'nin, Milan'da forma giyen Christopher Nkunku için temas kurduğu öne sürüldü.

MİLAN İLE TEMAS KURULDU

Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Christopher Nkunku'nun durumunu öğrenmek için Milan ile temasa geçti.

BU SEZON 5 GOL KATKISI YAPTI

Bu sezon İtalyan devinde 15 maçta süre bulan Nkunku'nun kararının transferde belirleyici olacağı kaydedildi.

Serie A devinde bu sezon 15 maçta forma giyen 28 yaşındaki forvet, 3 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu.

CHELSEA'DEN TRANSFER EDİLDİ

Güncel piyasa değeri 32 milyon avro olarak gösterilen Fransız golcü için Milan, yaz transfer döneminde Chelsea'ye 37 milyon avro bonservis bedeli ödemişti.

