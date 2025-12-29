Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk'un fazla forma şansı vermediği ve devre arasında takımdan ayrılabileceği konuşulan Berkan Kutlu'ya birçok talip çıktı.

Ara transfer döneminde takıma takviyeler yapmak için kolları sıvayan Galatasaray'da ayrılması gündemde olan Berkan Kutlu'ya 7 kulübün talip olduğu belirtildi.

Beinsports'un haberine göre; Berkan Kutlu, Galatasaray'da ayrılması muhtemel isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

7 KULÜP TALİP OLDU!

Az süre bulduğu için sarı-kırmızılı kulüpten ayrılmak isteyen Berkan Kutlu'ya Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Corendon Alanyaspor, Zecorner Kayserispor, Tümosan Konyaspor ve Kocaelispor talip oldu.

İSPANYA'DAN DA TALİPLERİ VAR

27 yaşındaki orta saha oyuncusunu ayrıca İspanya La Liga'dan Getafe ve Espanyol transfer listesine aldı.

TRANSFER İÇİN ONAY BEKLİYOR

Galatasaray'da teknik heyet ve yönetimin kararını bekleyen Berkan Kutlu'nun transfer görüşmelerine başlamak için onay beklediği öğrenildi.

