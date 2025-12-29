"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında savcılığın şüpheliler hakkında hazırladığı sevk yazısında yer alan MASAK raporuna göre, 3 şüphelinin 26 Ekim 2024'te oynanan Kasımpaşa-Samsunspor maçına toplamda 2 bin 351 bahis kuponu yaptığı, bu kuponların 1273'ünden kazanç sağlandığı tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "futbolda bahis" iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında savcılığın sevk yazısında 26 Ekim 2024 tarihinde oynanan Kasımpaşa-Samsunspor maçıyla ilgili tespitler yer aldı.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Erden Timur tutuklandı! Dosyası bahis ve şike soruşturmasından ayrıldı

KASIMPAŞA - SAMSUNSPOR MAÇINA BAHİS

Bir gazetecinin bu maç için oynanan iddia bilgilerine ilişkin köşe yazısından söz edilen yazıda, maça ilişkin şüphelilere yönelik tek tek değerlendirmelerde bulunuldu.

Şüpheli Esat Bilayak hakkında, Kasımpaşa-Samsunspor müsabakasına maç öncesi etkilemeye yönelik kupon oynadığı belirtilen yazıda, Bilayak hakkında hazırlanan MASAK raporuna yer verildi.

PARA TRANSFERİ TESPİT EDİLDİ

Raporda, 30 bin lira üzeri oynanan kuponların analiz edildiği, maça şüpheliler Mirza Şerifoğlu, Enes Bartan, Hakan Çakır, Serhat Ölmez ve Umut Esel'in 1/2 ya da 1-4 şeklinde kupon yaptığı anlatılarak, 7 milyon 867 bin 201 lira kazanan Şerifoğlu ve 3 milyon 494 bin 119 lira kazanan Bartan'ın bankacılık transfer sorgulamaları neticesinde aralarında para transferi işlemi gerçekleştirdiği kaydedildi.

Raporda, maç öncesi şüpheli Şerifoğlu'nun hesabına gelen paraların Bilayak tarafından gönderildiği, maçtan 2 gün sonra ise bahis kuponundan kazanılan tutarın Enes Bartan'ın hesaplarına parçalanarak aktarıldığının belirlendiği vurgulandı.

MASAK raporunda, şüpheliler Esat Bilayak, Mirza Şerifoğlu ve Enes Bartan'ın, Kasımpaşa-Samsunspor maçına toplamda 2 bin 351 bahis kuponu yaptığı, bu kuponların 1273'ünden kazanç sağladığı tespiti yer aldı.

Sevk yazısında şüpheli Mirza Şerifoğlu'na yönelik değerlendirmede, Kasımpaşa-Samsunspor maçı öncesi "ilk yarı 1, ev sahibi takım kazanır", "ikinci yarı 2, rakip takım kazanır" şeklinde kupon oynadığı kaydedildi.

Şerifoğlu'na yönelik MASAK raporunda ise maç için 151 bin liralık kupon yapan şüphelinin 7 milyon 867 bin 201 lira kazandığı aktarıldı.

Yazıda, şüpheli Hakan Çakır'ın, maç için "ilk yarı 1, ev sahibi takım kazanır", "ikinci yarı 2, rakip takım kazanır" şeklinde 4 bin 500 liralık kupon yaptığı ve 55 bin 884 lira kazandığı anlatıldı.

Sevk yazısında, dijital materyallerinde yapılan incelemelerde bahis kuponu yapılması yönünde bilgi alışverişlerinin yapılabilmesi amacıyla oluşturulmuş WhatsApp gruplarına dahil olduğu belirlenen Çakır'ın burada kupon bilgilerinin paylaşıldığı, bu konularla ilgili mesajlaşma içerikleri, yasal bahis sitelerinde yapılmış kupon görselleri ve "iddianın şifreleri" isimli PDF dosyası olduğu tespitine yer verildi.

Şüpheliler Serhat Ölmez'in ise maç sonucuna 1-4 şeklinde 500 lira kupon yaptığı ve 43 bin 411 lira kazandığı, Umut Esel'in de "ilk yarı 1, ev sahibi takım kazanır", "ikinci yarı 2, rakip takım kazanır" şeklinde 1283 lira kupon yaptığı ve 33 bin 508 lira kazandığı kaydedilen yazıda, Esel'in dijital materyallerinde yapılan incelemelerde yasal bahis sitelerinde yapılmış kupon resimleri ve kupon yapılması üzerine gönderilmiş mesajlaşma içerikleri olduğu kaydedildi.

EYÜPSPOR ASBAŞKANI FATİH KULAKSIZ HAKKINDAKİ DEĞERLENDİRME

Savcılığın sevk yazısında şüpheli Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız hakkındaki değerlendirme bölümünde ise şu ifadelere yer verildi:

"Şüphelinin MASAK raporuna göre, elektronik para kuruluşu hesaplarına gelen tutarların yasa dışı bahis ve kumar şüphesi ile alınan tutarlar olduğu yönünde şüphe bulunduğu, şahsın yasa dışı bahis kapsamında kullanılıyor olabileceği değerlendirilen çeşitli kişilere ait banka hesaplarıyla da sıklıkla para transferleri gerçekleştirildiği, dolayısıyla hesaplarını yasa dışı bahis işlemlerine aracılık etmek amacıyla kullandığı, bu haliyle şüphelinin şüpheli para transferlerinin yasa dışı bahis işlemlerinden kaynaklandığı kanaatine varıldı."

Şüpheli Ecem Alkaş hakkında sevk yazısında yer alan MASAK raporunda, Alkaş'ın, Metin Korkmaz'ın banka hesaplarına yetkili kişilerden biri olduğu belirtilerek, Korkmaz hakkında daha önce Başsavcılığın talebine istinaden "Futbol sektöründeki şike ve bahis soruşturması kapsamında" inceleme yürütüldüğü kaydedildi.

Korkmaz hakkında "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan devam eden kovuşturma dosyalarının bulunduğu anlatılan raporda, son dönemlerde kamuoyunda yer alan haberlerde Korkmaz hakkında yasa dışı bahis çetesinin parçası olduğu konusunda söylemlerin olduğu ifade edildi.

Sevk yazısında şüpheli Ecem Alkaş'ın dijital materyallerinde Fatih Kulaksız ile WhatsApp görüşmelerinin tespit edildiği, Alkaş'ın şüpheli para transferlerinin olduğu kanaatine varıldığı belirtildi.

Savcılık, şüpheliler Ecem Alkaş ile Fatih Kulaksız'ın "mal varlığı değerlerinin meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak" suçundan, Esat Bilayak, Hakan Çakır, Mirza Şerifoğlu, Serhat Ölmez ve Umut Esel'in ise "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçundan üzerlerine atılı suçları işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığı gösteren olguların bulunması, suçun vasıf ve mahiyeti dikkate alınarak tutuklanmalarını talep etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası