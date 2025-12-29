Merak etmeyin, siz hancısınız...

Türkiye’de her iki yılda bir gazeteciler hakkında bazı konular gündem olur. Bunlar da genelde "hükûmete yakın" diye tabir edilen gazeteciler...

Birkaç gazetecinin uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınıp tutuklanması bu konuyu gündeme getirdi. Hemen hükûmete yakın gazeteciler hedefe kondu! 15 Temmuz’daki işlevi dışında AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a açıktan tek desteği olmayan Hande Fırat herkese gazetecilik dersi vermeye kalkmış! İddia ediyorum o iki yazıyı kendisi yazmadı. Zaten öyle bir kapasitesi yok. Dil bilmeyen biri ABD’den nasıl örnek verecek?

Kaldı ki ABD ve Batı’da tarafsız tek gazeteci yoktur! Anderson Cooper mı tarafsız? Ya da Tucker Carlson? Sean Hannity mi? New York Times koyu liberal olduğunu bilmeyen var mı?

Hande Fırat gazeteciler için "eğriye eğri doğruya doğru deyip asli görevlerine dönsünler" demiş. Dün Hadi Özışık benim hükûmeti eleştirdiğimi yeri geldiğinde övdüğümü harika anlatmış. Mesela Hande hangi konuda hükûmeti eleştirmiş? Bana bir örnek göstersin. Ben son bir yılda en az beş konu gösteririm, hükûmeti eleştirdiğim. Hande de göstersin, şayet varsa. Ama biliyoruz ki, "bugün hükûmetin en bilinen yayın organı hangisi?" derseniz Hürriyet ve CNN Türk gösterilir. Yandaş kelimesi çirkin bir söz ama o kelimeye cuk diye oturan Hürriyet ve CNN Türk.

Ayrıca Hande, "uçağa binen gazetecilerin birikimleri iyi değil" demiş. Kendisinin birikimi ne acaba? Ben diğer gazeteci ve muhaliflerin yerinde olsam bir daha Hande’yle aynı uçağa binmem. Zafer Şahin tavrını gösterdi, bir daha Hande Fırat’ın programına katılmayacağını söyledi. Zafer bence bundan sonra Hande’nin gideceği seyahatlerde de olmaz.

Öte yandan FETÖ belası, PKK, askerî vesayet varken bir gazeteci nasıl tarafsız olur? Mesela Hande Fırat, İBB dosyası, İzmir kooperatif yolsuzluğu, Manavgat, Antalya belediyelerindeki yolsuzluk iddiaları için ne diyor? Bilen varsa söylesin. Ekrem İmamoğlu’nun diploması konusunda ne düşünüyor? Yoksa kafasını kuma gömüp, “Bana ne" mi diyor?

Bu ülkede hükûmeti savunan ve kellesini koyan gazeteciler ciddi bedeller ödedi. Yarın bir gün iktidar değiştiğinde o arkadaşlar bedel ödeyeceklerini biliyorlar. Bunu göze aldılar.

Ama Hande Fırat ve onun gibi düşünenler rahat olsun. Onlar hep hancı olacaklar. Sıfır risk aldıkları için yarın bir gün Özgür Özel’le de araları iyi olacak. O gene başköşede milyon dolarlık villasında keyif sürecek. Asla linç yemeyecek. Siyaset dün Hande gibileri sevdi, yarın da onun gibileri sevecek. Sana bir şey olmayacak...

Erden Timur’a tek suçlama var

Cuma akşamı Medya Kritik’te Galatasaray eski yöneticisi Erden Timur hakkında tek suçlama olduğunu söyledim. Bazı arkadaşlar, “Başka suçlamalar da var” dediler. Şike ve bahis iddiasından bahsettiler. Hafta sonu araştırdım. Erden Timur hakkında tek suçlama var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın notunu okuyalım:

“Galatasaray Spor Kulübü'nde idareci olarak görev yapan (Erden Timur) ve banka hesaplarının incelenmesi neticesi 6222 sayılı Kanun'un 11'inci maddesi, 5549 sayılı Kanun ve 7258 sayılı Kanun'a muhalefet olduğu değerlendirilen ve birbiriyle bağlantılı olacak şekilde şüpheli finansal işlemlerinin olduğu tespit edilen 1 şüpheli.”

Adli kaynaklara tekrar sordum. Erden Timur sadece hesaplarındaki finansal işlemlerden şüpheli. Şike ve bahis iddiası yok...

Cem Küçük'ün önceki yazıları...