Başkent Ankara’da etkisini artıran soğuk hava nedeniyle gözler Valilikten gelecek muhtemel kar tatili kararına çevrildi. Meteoroloji’nin son tahminleri doğrultusunda öğrenciler ve veliler, 30 Aralık Salı günü için eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceğini araştırırken yarın Ankara'da kar var mı takip ediyor. Son verileri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı.

Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle başkentte de hava durumu merak edildi. 30 Aralık Salı günü kar yağışı olup olmayacağı araştırılırken okulların tatil olma durumu da merak edildi. Bu nedenle "30 Aralık Ankara'da yarın kar var mı, okullar tatil olacak mı?" sorgulamaları yapılıyor.

ANKARA'DA YARIN KAR VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son hava tahminlerine göre Ankara’da 30 Aralık Salı günü sabah ve öğle saatlerinde yer yer kar yağışı görülmesi bekleniyor. Gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle birlikte buzlanma riskinin artacağı öngörülüyor. Özellikle sabah erken saatlerde trafikte ve yaya ulaşımında dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Saatlik tahminlere göre gece yarısından sabah saatlerine kadar hava sıcaklıkları -7 dereceye kadar gerilerken gün içerisinde sıcaklıkların 0 ila 5 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

Ankarada yarın kar var mı, okullar tatil olacak mı? 30 Aralık Ankarada kar yağışı durumu

ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (30 ARALIK SALI)

Ankara’da 30 Aralık Salı günü için şu ana kadar Valilik tarafından eğitim-öğretime ara verildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Kar tatili kararları, hava koşullarının seyri, buzlanma riski ve ulaşım güvenliği dikkate alınarak il bazında değerlendiriliyor. Bu nedenle gözler Ankara Valiliği’nden yapılacak duyurulara çevrilmiş durumda.

Yetkililer, muhtemel bir tatil kararının genellikle akşam saatlerinde ya da sabah erken saatlerde kamuoyuyla paylaşıldığını hatırlatıyor. Valilikten gelecek resmi açıklama doğrultusunda okulların durumu netleşecek. Öğrenciler ve velilerin, sosyal medya ya da doğrulanmamış kaynaklar yerine resmi kurumların açıklamalarını takip etmeleri öneriliyor.

Ankarada yarın kar var mı, okullar tatil olacak mı? 30 Aralık Ankarada kar yağışı durumu

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

Ankara'da 30 ve 31 Aralık günleri aralıklarla kar yağışı olacak. Yılın ilk günü 1 Ocak Perşembe ise bulutlu bir hava hakimken haftanın geri kalanında parçalı bulutlu güneşli bir gün etkili olacak.

Ankarada yarın kar var mı, okullar tatil olacak mı? 30 Aralık Ankarada kar yağışı durumu

Haberle İlgili Daha Fazlası