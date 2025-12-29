Yurdu etkisi altına alan kar için uzmanlardan yeni uyarılar geldi. Yeni yılın ilk gününde Marmara'nın en soğuk günlerinden birinin yaşanacağı belirtildi. 31 Aralık Çarşamba günü ise Marmara, Ege, Akdeniz'in ve Karadeniz'in bir kısmı hariç kar yağışı etkisini gösterecek.

Meteoroloji uzmanı Hüseyin Öztel, İstanbul ve çevresinde beklenen hava durumuna ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Öztel’e göre 31 Aralık Çarşamba günü özellikle İstanbul’un kuzey ilçelerinde, Şile çevresi başta olmak üzere yer yer kar yağışı görülebilir. Ancak bu yağışın kalıcı olmayacağı ve yolları zorlayacak seviyede gerçekleşmeyeceği belirtildi. Öztel, cumartesi gecesi yaşanan kısa süreli kar geçişine benzer bir tablo beklendiğini vurgulayarak, “Şile–Ümraniye–Çekmeköy hattında, özellikle Şile’den Ağva’ya doğru kıyı kesimlerinde kar taneleri görülebilir. Maalesef İstanbul için tablo bundan ibaret” ifadelerini kullandı.

SICAKLIK HAFTA SONU ARTIYOR İstanbul’da hissedilen soğuğa rağmen düşen kar miktarının oldukça sınırlı olduğunu belirten Öztel, kar ihtimalinin yüzde 1 seviyesinde kaldığını söyledi. Marmara genelinde kar beklenmediğini dile getiren Öztel, hafta sonuna doğru hava sıcaklıklarının hızla artacağına dikkat çekti.

1 OCAK YURT BUZ KESECEK! Cuma, cumartesi ve pazar günleri sıcaklıkların yeniden 15 dereceye kadar çıkacağını ifade eden Hüseyin Öztel, 1 Ocak’ın ise Marmara için son yılların en soğuk günlerinden biri olacağını kaydetti. Yeni yılın ilk sabahında birçok kentte sıcaklıkların sıfırın altına düşmesi bekleniyor.

BOLU İÇİN 'ÖZEL' UYARI Yoğun kar yağışının ise Batı Karadeniz’de etkili olduğunu belirten Öztel, Bolu ve çevresinde yer yer yarım metreyi aşan, bazı bölgelerde ise 1 metreye yaklaşan kar yağışı beklendiğini söyledi. Bolu’da yağışın kısa süreli ara verdikten sonra 31 Aralık ve 1 Ocak’ta yeniden kuvvetleneceğini aktardı. Hüseyin Öztel, soğuk hava dalgasının Romanya üzerinden kuzeybatıdan Türkiye’ye giriş yaptığını, Batı Karadeniz’e çarparak etkisini artırdığını belirtti. Bu nedenle İstanbul ve Trakya’nın sistemin batısında kaldığını ve yoğun kar yağışından etkilendiğini ifade etti.

4 KENTTE KAR ALARMI Öztel ayrıca Diyarbakır, Erzincan, Malatya ve Kahramanmaraş’ta önümüzdeki 5 gün içinde en az bir kez daha kar yağışı beklendiğini belirterek, şehirlerarası yollarda zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması uyarısında bulundu. Ankara’da ise 31 Aralık gecesi kar yağışı beklendiğini söyledi.

YARIN HAVA NASIL OLACAK? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurdun kuzey ve doğu kesimleri ile zamanla batı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Artvin, Ardahan çevreleri ve yarın (Salı) öğleden sonra Kıyı Ege , Çanakkale ve Tekirdağ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur iç ve yükseklerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI Hava sıcaklığının,güneyli rüzgarlarla birlikte batı ve iç kesimlerde biraz artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaycağı, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. RÜZGAR Rüzgarın genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette; Marmara,Karadeniz ve Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat), Orta Karadeniz'in yükseklerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esecek.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI Rüzgarın, Marmara,Karadeniz ve Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat), Orta Karadeniz'in yükseklerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

