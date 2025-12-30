27 Aralık Cumartesi günü 13. bölümüyle ekranlara veda eden Ben Leman dizisi, son günlerde kulis bilgileri ve dijital platform hamleleriyle yeniden gündeme geldi. İzleyicilerin sosyal medyadaki yoğun talebi sonrası dizinin geleceğine dair yorumlar yapıldı. Bu kapsamda Ben Leman'ın Disney Plus platformunda yeni bölümlerini yayınlamaya devam edeceği iddiaları konuşulmaya başlandı.

Yayınlandığı dönemde sadık bir izleyici kitlesi oluşturan Ben Leman dizisi, reytingler gerekçe gösterilerek final yapmıştı. Ancak dizinin ekran yolculuğunun tamamen sona erip ermediği, son günlerde ortaya çıkan gelişmelerle yeniden tartışılmaya başlandı. Özellikle Disney kütüphanesine son bölümün eklenmesi soruş işaretlerini artırdı.

BEN LEMAN DİZİSİ DİSNEY’E Mİ GEÇTİ?

NOW TV ekranlarında yayınlanan Ben Leman, 13. bölümüyle final yaparak izleyicisine veda etmişti. Dizi, reytinglerde istenen seviyeye ulaşamaması nedeniyle yayından kaldırılmıştı. Final kararının ardından sosyal medyada binlerce izleyici, dizinin başka bir platformda devam etmesi için çağrılarda bulundu.

Bu süreçte dikkat çeken gelişme, dizinin final bölümünün Disney Plus’ta paylaşılma şekli oldu. Final yapan birçok yapımda kullanılan “final” etiketi yerine, bölümün “sezon finali” olarak sunulması izleyiciler arasında soru işaretlerine neden oldu. Bu durum, dizinin platformda yeni bölümleriyle devam edeceği yönünde yorumların yapılmasına neden oldu. Ancak yapım ekibinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

BEN LEMAN DİZİSİ DEVAM EDECEK Mİ, BİTTİ Mİ?

Şu an için dizinin yeni sezonuna ya da devam edeceğine ilişkin yapımcı şirketten, kanal yönetiminden veya Disney Plus cephesinden resmi bir açıklama yapılmadı. Ortaya atılan iddialar, kulis bilgileri dayanıyor.

