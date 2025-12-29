Aksiyon ve dram türlerini bir araya getiren Anka filmi, başrolünde Ozan Akbaba ve Deniz Işın’ı buluşturuyor. Hem hikayesi hem de çekim süreciyle dikkat çeken yapım, televizyon yayınlarının ardından yeniden gündeme geldi. Peki, Anka filmi nerede çekildi, oyuncuları kim?

İlk gösterimini sinema salonlarında yapan ve daha sonra televizyon izleyicisiyle buluşan Anka, güçlü bir mücadele hikayesini merkezine alıyor. Senaryosunu Ozan Akbaba’nın kaleme aldığı film, aksiyon sahneleri ve karakter odaklı anlatımıyla öne çıkıyor.

ANKA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Anka filminin çekimlerine Kula ve Uşak'ta başlanan filmin bir kısmı İstanbul’da gerçekleştirildi. Filmde yer alan yüksek tempolu aksiyon ve yarış sahnelerinin bir bölümü, Virtual Production altyapısına sahip MGX Studio’da çekildi. Bu teknik, özellikle otomobil sahnelerinde görsel etkiyi artıran önemli bir unsur olarak öne çıktı.

ANKA FİLMİ OYUNCULARI

Filmin başrollerinde Ozan Akbaba ve Deniz Işın yer alıyor. Oyuncu kadrosunda ayrıca Uğur Uzunel, Engin Hepileri, Serdar Orçin, Taner Rumeli, Atilla Şendil ve Sinan Demirer gibi deneyimli isimler yer alıyor.

ANKA FİLMİ KONUSU NE?

Anka filmi, çocuk yaşta ailesini bir trafik kazasında kaybeden Murat’ın hayata tutunma çabasını konu alıyor. Yaşadığı kayıpların ardından içine kapanan Murat, yakın arkadaşı Tarık, sevdiği kadın Zümrüt ve babası yerine koyduğu Ejder sayesinde hayata yeniden bağlanmaya çalışıyor. Ancak işini kaybetmesi ve maddi sıkıntılar, onu yeniden karanlığa sürüklüyor.

Murat’ın geçmişiyle yüzleşmesi için kazanın yaşandığı otomobille yeniden karşılaşması, hikayenin kırılma noktası oluyor. Film, Murat’ın acı dolu bir iç yolculuktan geçerek büyük bir otomobil yarışında kendini ve hayatını yeniden kazanma mücadelesini anlatıyor.

