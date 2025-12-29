Kuruluş Orhan dizisinde yeni bir gelişme yaşandı. 30 yıl sonra Osman Bey rolüyle yeniden ekranlara dönen Cihat Ünal'ın diziden ayrılığı konuşulmaya başlandı. Merakla beklenen 10. bölüm öncesi yaşanan bu gelişme izleyiciler arasında gündeme geldi. Peki, Cihan Ünal Kuruluş Orhan dizisinden ayrılıyor mu?

ATV ekranlarında yayınlanan ve Bozdağ Film imzası taşıyan Kuruluş Orhan dizisi, yılbaşı haftası nedeniyle yayın akışında zorunlu bir değişikliğe giderken diziden gelen ayrılık haberi gündeme geldi. Osman Bey karakterine hayat veren usta aktör Cihan Ünal’ın projeden ayrılacağı bilgisi gündeme geldi.

CİHAN ÜNAL KURULUŞ ORHAN DİZİSİNDEN AYRILIYOR MU?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kuruluş Orhan dizisinin başrol kadrosunda yer alan usta sanatçı Cihan Ünal'ın projeden ayrılacağı öğrenildi. Veda sahnelerinin çekimleri tamamlanan oyuncu, 10. bölüm itibarıyla hikayeden ayrılıyor. Bülent İşbilen’in yönettiği dizide Osman Bey’in canlandıran Ünal, bu rolle birlikte kariyerine nostaljik bir imza attı. 37 yıl önce TRT ekranlarında yine aynı karakteri canlandıran usta ismin bu ikinci Osman Bey serüveni, izleyicilerden tam not aldı.

Cihan Ünal, aynı zamanda 31 Aralık gecesi "O Ses Türkiye Yılbaşı Özel" programında sahnede olacak. Frank Sinatra’nın "New York New York" şarkısını seslendirecek olan sanatçının, dizi sonrası yeni bir projeyle anlaşıp anlaşmadığı ise henüz netlik kazanmadı.

CİHAN ÜNAL KİMDİR?

22 Ocak 1946 tarihinde doğan Cihan Ünal, 1960-64 yılları arasında Ankara Radyosu'nun Çocuk Kulübü'nde eğitim programları ve radyo tiyatrolarında çocuk seslendirme sanatçısı olarak görev aldı. Aynı yıllarda çocuk tiyatrosu ve özel tiyatrolarda amatör oyunculuk yaptı. 1962'de Ankara Halkevi'nde tiyatro kurslarına katıldı ve burada oyunculuk yaparak kariyerine devam etti. 1964'te Ankara Devlet Konservatuvarı'na gitti ve 1969'da mezun oldu. Aynı yıl Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı. Beyaz perdede ilk olarak 1971 yılında Damdaki Kemancı filmiyle yer aldı. Usta isim çeşitli tiyatro oyunu ve filmlerde rol aldı.

Özel hayatında ise ilk evliliğini Sabiha Tarhan ile yaptı. Bu evlilikten Irmak Ünal dünyaya geldi. İkinci evliliğini ise Türkan Şoray ile yaptı ve çiftin bu evlilikten Yağmur isimli bir kızlara doğdu.

