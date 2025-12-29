Cennetin Çocukları Sarı Dayı kim? Ali Seçkiner Alıcı oynadığı diziler ve kariyeri
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Cennetin Çocukları dizisinde Sarı Dayı karakteriyle dikkat çeken Ali Seçkiner Alıcı, oyunculuğu ve kariyeriyle yeniden gündeme geldi. Televizyon, sinema ve tiyatro alanında uzun yıllardır üretim yapan deneyimli isim, canlandırdığı karakterlerle izleyicinin hafızasında yer ediniyor.
Son dönemde TRT 1’de yayınlanan Cennetin Çocukları dizisinde Sarı Dayı karakteriyle izleyici karşısına çıkan Ali Seçkiner Alıcı, hem oyunculuğu hem de sanat geçmişiyle merak konusu oldu. Müzikten tiyatroya, bağımsız sinemadan ana akım dizilere uzanan kariyeriyle Alıcı, Türk sahne sanatlarının çok yönlü isimleri arasında yer alıyor.
CENNETİN ÇOCUKLARI SARI DAYI KİM?
Cennetin Çocukları dizisinde Ali Seçkiner Alıcı’nın oynadığı Sarı Dayı, nam-ı diğer Sarı Kazım, kasabanın karanlık yüzünü temsil eden karakterlerden biri olarak öne çıkıyor. Haraç kesen, güçsüzlerin malına el koyan ve korku üzerinden düzen kuran Sarı Dayı, kasaba halkı için ciddi bir tehdit oluşturur.
ALİ SEÇKİNER ALICI KİMDİR?
Ali Seçkiner Alıcı, 3 Temmuz 1965’te Kars’ta doğdu. 1985 yılında Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümü’nden mezun olan Alıcı, meslek hayatına müzik eğitmeni olarak başladı. 1988’de kurulan Devlet Çoksesli Korosu’nun bas sanatçısı olarak görev aldı ve bu toplulukta yaklaşık 30 yıl boyunca yer aldı.
Oyunculuk kariyerini tiyatro, sinema ve televizyon alanında eş zamanlı olarak sürdüren Alıcı, Anons, Sardunya, Kurak Günler gibi uluslararası festivallerde gösterilen filmlerde başrol ve önemli rollerde yer aldı. Bergen, Bizim İçin Şampiyon, Yargı, Ben Bu Cihana Sığmazam gibi geniş kitlelere ulaşan yapımlarda performanslar sergiledi. Aynı zamanda tiyatro sahnesinde oyuncu, müzik yönetmeni ve eğitmen olarak üretimlerine devam etti.
ALİ SEÇKİNER ALICI OYNADIĞI DİZİLER
Ferhunde Hanımlar - 1993
Saksıdaki Ağaç - 2000
Komşu Köyün Delisi - 2009
Yüz Yüze - 2017
Şahsiyet - 2018
Bir Aile Hikayesi - 2019
Arıza - 2020-2021
50m2 - 2021
10 Bin Adım - 2021
Yargı - 2021
Oğlum - 2022
Kuş Uçuşu - 2022
Ben Bu Cihana Sığmazam - 2022-2024
Kalpazan - 2024
Cennetin Çocukları - 2025