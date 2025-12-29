TRT 1 ekranlarında yayınlanan Cennetin Çocukları dizisinde Sarı Dayı karakteriyle dikkat çeken Ali Seçkiner Alıcı, oyunculuğu ve kariyeriyle yeniden gündeme geldi. Televizyon, sinema ve tiyatro alanında uzun yıllardır üretim yapan deneyimli isim, canlandırdığı karakterlerle izleyicinin hafızasında yer ediniyor.

CENNETİN ÇOCUKLARI SARI DAYI KİM?

Cennetin Çocukları dizisinde Ali Seçkiner Alıcı’nın oynadığı Sarı Dayı, nam-ı diğer Sarı Kazım, kasabanın karanlık yüzünü temsil eden karakterlerden biri olarak öne çıkıyor. Haraç kesen, güçsüzlerin malına el koyan ve korku üzerinden düzen kuran Sarı Dayı, kasaba halkı için ciddi bir tehdit oluşturur.

Cennetin Çocukları Sarı Dayı kim? Ali Seçkiner Alıcı oynadığı diziler ve kariyeri

ALİ SEÇKİNER ALICI KİMDİR?

Ali Seçkiner Alıcı, 3 Temmuz 1965’te Kars’ta doğdu. 1985 yılında Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümü’nden mezun olan Alıcı, meslek hayatına müzik eğitmeni olarak başladı. 1988’de kurulan Devlet Çoksesli Korosu’nun bas sanatçısı olarak görev aldı ve bu toplulukta yaklaşık 30 yıl boyunca yer aldı.

Oyunculuk kariyerini tiyatro, sinema ve televizyon alanında eş zamanlı olarak sürdüren Alıcı, Anons, Sardunya, Kurak Günler gibi uluslararası festivallerde gösterilen filmlerde başrol ve önemli rollerde yer aldı. Bergen, Bizim İçin Şampiyon, Yargı, Ben Bu Cihana Sığmazam gibi geniş kitlelere ulaşan yapımlarda performanslar sergiledi. Aynı zamanda tiyatro sahnesinde oyuncu, müzik yönetmeni ve eğitmen olarak üretimlerine devam etti.

ALİ SEÇKİNER ALICI OYNADIĞI DİZİLER

Ferhunde Hanımlar - 1993

Saksıdaki Ağaç - 2000

Komşu Köyün Delisi - 2009

Yüz Yüze - 2017

Şahsiyet - 2018

Bir Aile Hikayesi - 2019

Arıza - 2020-2021

50m2 - 2021

10 Bin Adım - 2021

Yargı - 2021

Oğlum - 2022

Kuş Uçuşu - 2022

Ben Bu Cihana Sığmazam - 2022-2024

Kalpazan - 2024

Cennetin Çocukları - 2025

