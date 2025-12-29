TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef’te Altın Kupa etabında sona gelinirken 8. ve son önlük için yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Gecenin sonuna doğru önlük kazanan isim ve Altın Kupa’ya veda eden yarışmacılar merak ediliyor.

Büyük finale adım adım yaklaşan MasterChef Türkiye’de 29 Aralık akşamı heyecan dozu yüksek bir bölüm ekrana geldi. Altın Kupa yolunda yalnızca bir yarışmacının daha önlük alacağı gecede, kalan isimler için yarışmanın kaderi bu bölümde belirlendi. Peki, MasterChef 8. altın önlüğü kim kazandı, kimler elendi?

MASTERCHEF 8. ÖNLÜĞÜ KİM KAZANDI?

MasterChef’te Altın Kupa etabının son önlüğü için yarışmacılar, şeflerin belirlediği zorlu etaplardan geçerek hünerlerini sergiledi. Teknik beceri, lezzet dengesi ve sunum kriterlerinin ön planda olduğu gecede, yarışmacılar final önlüğünü alabilmek için tüm güçlerini ortaya koydu.

Son bölüm itibarıyla ilk 7 önlüğü kazanan isimler netleşirken, 8. ve son önlüğü kazanan isim Kıvanç oldu.

29 ARALIK MASTERCHEF ALTIN KUPA'DA KİM ELENDİ?

Altın Kupa formatı gereği son önlüğün sahibinin belli olmasının ardından önlük alamayan 8 yarışmacı yarışmaya veda edecek. Bu nedenle 29 Aralık bölümü, sezonun en kritik eleme gecelerinden biri olarak öne çıktı.

Yarışmada önlük alamayan ve elenme potasında yer alan isimler; Erim, Beyza, Alican, Hakan, Kıvanç, Özkan, Sezer ve Tolga oldu. Kıvanç'ın altın önlüğü kazanmasıyla MasterChef Altın Kupa'da elenen isimler Beyza, Erim, Alican, Özkan, Sezer, Tolga, Hakan ve Sezer oldu.

MASTERCHEF ALTIN ÖNLÜK KAZANAN YARIŞMACILAR

Altın Kupa sürecinde şimdiye kadar önlük kazanarak finale bir adım daha yaklaşan yarışmacılar dikkat çekti. Şeflerden tam not alan performanslarıyla Sergen, Çağatay, Barbaros, Ayaz, Hasan, Kerem ve Dilara önlük almaya hak kazandı. 8. ve son önlüğü ise Kıvanç kazandı.

