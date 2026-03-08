Yapay zekâ ile gazetecilikte oyun değişiyor. Dijital haber siteleri telif ve reklam gelirinde zorlu bir döneme giriyor.

ÖMER TEMÜR- İnternet ve sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle basılı gazete ve dergilerin tirajları hızla gerilerken dijital gazetelerin yükselişine şahit olduk. Okuyucular bir tıkla habere ulaşabilirken, tıklamalar tiraj ve reklam gelirine dönüştü.

Ancak yapay zekâ ile medyada oyunun kuralları yeniden yazılıyor. Google, arama deneyimini kökten değiştiren “Yapay Zekâ Modu” ile “Yapay Zekâ Bakışı” özelliklerini Türkiye’deki kullanıcıların erişimine açtı.

Google Türkiye tarafından yapılan resmî açıklamaya göre, devreye alınan bu yenilikçi arama deneyiminin kalbinde şirketin bugüne kadar geliştirdiği en yetenekli ve gelişmiş dil modeli olan Gemini 3 yatıyor.

“Yapay Zekâ Modu”, kullanıcıların internette kaybolmadan, doğrudan ve derinlemesine bilgiye ulaşmasını hedefliyor.

Gelişmiş muhakeme yeteneği sayesinde en karmaşık soruları bile bir çırpıda analiz edebilen bu mod, aynı zamanda çok modlu (multimodal) bir yapıya sahip. Mesela bir konu hakkında araştırma yaparken karşınıza linklerden oluşan sıradan bir liste çıkmıyor, kullanıcılar sadece arama motorunda yapay zekâ asistanı ile muhatap oluyor.

Yapay zekâ ise derinlemesine bilgi veriyor. Üstelik bu deneyim tek yönlü değil; karşılıklı sohbet eder gibi takip soruları sorarak konuyu daha da derinleştirebiliyor ve Google’ın derlediği web bağlantıları üzerinden kaynağı anında teyit edebiliyorsunuz.

Yapay zekâ asistanlarının yazılı ve sesli olarak hayatımıza girmesiyle birlikte artık “tık yarışı” da son bulacak. İlginçtir dijital haber siteleri bugüne kadar geleneksel basından besleniyor, yasal boşluklardan yararlanarak telif bedeli ödemeden yayıncılık yapıyordu. Yapay zekâ ile bumerang etkisi bu defa dijital mecraları vuracak gibi görünüyor. Yapay zekâ da dijital mecralardan sağladığı veriyi bedel ödemeden kullanıcılarına sunuyor. Bu durum tıklamaların azalmasına, tıklamaların azalması da reklam gelirlerini azalmasına yol açıyor. Ancak sektör şu an bu dönüşüme pek de hazır görünmüyor.

Sonuç olarak yapay zekâ asistanları gazetecilik faaliyetlerini derinden etkileyecek. Bu süreçte telif hakları kritik önem taşıyor. Yıllarca çözülemeyen telif meselesi eğer hukuki olarak bir sonuca kavuşturulmaz ise bundan en çok zararı dijital mecralar görecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası