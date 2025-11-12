Rafa Silva'dan şoke eden karar: Kimse bunu beklemiyordu

Beşiktaş'ta bu sezona kötü başlayan ve performansıyla beklentilerin uzağında kalan Rafa Silva'yla ilgili gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı.

FUTBOLU BIRAKMAYI DÜŞÜNÜYOR

Siyah beyazlılardan ayrılmak istediği ve ülkesine dönmeyi düşündüğü yönünde haberler çıkan Rafa Silva'nın, futbolu bırakmak istediği iddia edildi.

Ertan Süzgün'ün haberine göre; Portekizli yıldız Rafa Silva, Başkan Serdal Adalı'ya futbolu bırakma yönündeki düşüncesini iletti.

BAŞKAN ADALI'YA SÖYLEDİ

Rafa Silva, Fenerbahçe derbisi öncesinde Serdal Adalı ile yaptığı konuşmada futbolu bırakmak istediğini ve devam etmek istemediğini söyledi.

DERBİ ÖNCESİ İKNA EDİLDİ

"Bu derbide benim için oyna" diyen Serdal Adalı'yı kırmayan yıldız futbolcunun, başkanla kısa bir süre içerisinde yeniden bir araya geleceği öne sürüldü. Mutlu olmadığını ve gerekirse futbolu bırakacağını söyleyen Rafa Silva'nın geleceğinin kısa süre içinde netleşeceği kaydedildi.

SERKAN REÇBER'İN İSTEĞİNİ GERİ ÇEVİRDİ

Öte yandan Beşiktaş Futbol A Takımı Genel Koordinatörü Serkan Reçber'in geçtiğimiz günlerde Rafa Silva'yı görüşmek için çağırdığı ancak Portekizli futbolunun bunu kabul etmediği iddia edildi.