Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Rafa Silva'dan şoke eden karar: Kimse bunu beklemiyordu

Rafa Silva'dan şoke eden karar: Kimse bunu beklemiyordu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Rafa Silva&#039;dan şoke eden karar: Kimse bunu beklemiyordu
Beşiktaş, Fenerbahçe, Futbol, Derbi, Serdal Adalı, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ta bu sezonki performansıyla hayal kırıklığı neden olan ve mutsuz olduğu bilinen Rafa Silva'nın beklenmedik bir karar aldığı ileri sürüldü. Fenerbahçe derbisinde Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile bir görüşme yapan Portekizli futbolcunun, devam etmek istemediğini ve futbolu bırakmayı düşündüğünü söylediği iddia edildi.

Beşiktaş'ta bu sezona kötü başlayan ve performansıyla beklentilerin uzağında kalan Rafa Silva'yla ilgili gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı. 

FUTBOLU BIRAKMAYI DÜŞÜNÜYOR

Siyah beyazlılardan ayrılmak istediği ve ülkesine dönmeyi düşündüğü yönünde haberler çıkan Rafa Silva'nın, futbolu bırakmak istediği iddia edildi.

Ertan Süzgün'ün haberine göre; Portekizli yıldız Rafa Silva, Başkan Serdal Adalı'ya futbolu bırakma yönündeki düşüncesini iletti.

BAŞKAN ADALI'YA SÖYLEDİ

Rafa Silva, Fenerbahçe derbisi öncesinde Serdal Adalı ile yaptığı konuşmada futbolu bırakmak istediğini ve devam etmek istemediğini söyledi.

Rafa Silva'dan şoke eden karar: Kimse bunu beklemiyordu - 1. Resim

DERBİ ÖNCESİ İKNA EDİLDİ

"Bu derbide benim için oyna" diyen Serdal Adalı'yı kırmayan yıldız futbolcunun, başkanla kısa bir süre içerisinde yeniden bir araya geleceği öne sürüldü. Mutlu olmadığını ve gerekirse futbolu bırakacağını söyleyen Rafa Silva'nın geleceğinin kısa süre içinde netleşeceği kaydedildi.

SERKAN REÇBER'İN İSTEĞİNİ GERİ ÇEVİRDİ

Öte yandan Beşiktaş Futbol A Takımı Genel Koordinatörü Serkan Reçber'in geçtiğimiz günlerde Rafa Silva'yı görüşmek için çağırdığı ancak Portekizli futbolunun bunu kabul etmediği iddia edildi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Süper Lig ekibine 3 sezonluk transfer yasağı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Süper Lig ekibine 3 sezonluk transfer yasağı - SporSüper Lig ekibine 3 sezonluk transfer yasağıHakan Çalhanoğlu'na büyük onur: Bir kez daha başardı - SporHakan Çalhanoğlu'na büyük onur: Bir kez daha başardıMilliler 7 golle kazandı! Hedef 3'te 3 - SporMilliler 7 golle kazandı! Hedef 3'te 3Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Ederson'dan Türkiye övgüsü ve Guardiola itirafı: Bana 'geri dön' dedi - SporTürkiye övgüsü ve Guardiola itirafıFenerbahçe kayıpsız ilerliyor: 8’de 8 oldu - SporFenerbahçe kayıpsız ilerliyor: 8’de 8 olduAlman kulübü, tazminata mahkum oldu: Filistin'i desteklediği için kovduğu futbolcuya servet ödeyecek - SporAlman kulübü, Filistin davasını kaybetti: Servet ödeyecek
Sonraki Haber Yükleniyor...