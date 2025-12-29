İngiltere’de uzmanlar, serin ortamda uyunmasına rağmen aşırı gece terlemesi yaşayan kişilerin dikkatli olması gerektiğini belirterek, bu terlemelerin lösemi, lenfoma ve böbrek kanseri dâhil bazı kanser türlerinin az bilinen belirtilerinden biri olabileceği konusunda uyardı.

İngiltere’de yaşayan sağlık uzmanları, çoğu zaman önemsenmeyen gece terlemelerinin ciddi hastalıkların habercisi olabileceğine dikkat çekti. Uyku sırasında hafif terlemenin normal kabul edildiğini belirten uzmanlar, serin bir ortamda uyunmasına rağmen pijama ve yatak çarşaflarını ıslatacak derecedeki yoğun terlemelerin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguluyor.

Geceleri terleyerek uyanıyorsanız dikkat! Bu hastalığın habercisi olabilir

‘AŞIRI TERLEME’ BELİRTİLER ARASINDA

Kanser belirtileri genellikle hastalığın bulunduğu organa göre değişiklik gösteriyor. Sürekli öksürük akciğer kanseriyle, dışkıda kan görülmesi ise bağırsak kanseriyle ilişkilendiriliyor. Ancak bazı belirtiler daha belirsiz olduğu için kolayca gözden kaçabiliyor. Gece terlemeleri de bu belirtiler arasında yer alıyor.

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), çoğu insanın gece boyunca bir miktar terlemesinin normal olduğunu ancak düzenli olarak sırılsıklam ıslak çarşaflarla uyanan kişilerin mutlaka bir hekime başvurması gerektiğini belirtiyor.

Geceleri terleyerek uyanıyorsanız dikkat! Bu hastalığın habercisi olabilir

Cancer Research UK, ‘çok şiddetli gece terlemelerini’ kanserin genel belirtileri arasında sıralıyor. Bununla birlikte uzmanlar, gece terlemelerinin enfeksiyonlar, bazı ilaçların yan etkileri veya menopoz gibi daha yaygın ve daha az ciddi nedenlerden de kaynaklanabileceğine dikkat çekiyor. Yardım kuruluşu, özellikle açıklanamayan ateşle birlikte görülen yoğun gece terlemelerinde doktora danışılması gerektiğini vurguluyor.

Geceleri terleyerek uyanıyorsanız dikkat! Bu hastalığın habercisi olabilir

‘HAVUZDAN ÇIKIP YATAĞA YATMIŞ GİBİ’ UYANMAK

Lösemi Bakım Derneği ise lösemi hastalarının yaklaşık yüzde 30’unun gece terlemesi yaşadığını aktarıyor. Dernek, sıcak hava veya ortam nedeniyle terlemenin olağan olabileceğini, ancak serin bir odada uyunmasına rağmen çarşafları ve pijamaları sırılsıklam ıslatan terlemelerin bazen löseminin belirtisi olabileceğini ifade ediyor. Bazı hastalar bu durumu “sanki yüzme havuzundan çıkıp yatağa yatmış gibi uyanmak” şeklinde tanımlıyor.

NHS, gece terlemeleriyle birlikte açıklanamayan kilo kaybı, yüksek ateş, titreme, öksürük veya ishal gibi belirtilerin görülmesi ya da terlemelerin uyku düzenini bozacak kadar sıklaşması halinde aile hekimine başvurulmasını öneriyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası