Televizyon ekranlarında Kanal D'de Derinlerdeki Dehşet filmi ekrana geldi. İzleyicilerle buşuşan film, bilim kurgu ve aksiyonu bir araya getiriyor. Derinlerdeki Dehşet, tarih öncesi bir tehditle yüzleşen bir kurtarma ekibinin hayatta kalma mücadelesini merkezine alıyor. Film, güçlü oyuncu kadrosu ve yüksek bütçeli görsel efektleri, çekim yeri ve yılıyla gündemde.

Televizyon yayınları ve dijital platformlardaki gösterimleriyle yeniden izleyici karşısına çıkan Derinlerdeki Dehşet, özellikle konusu, oyuncuları ve çekim süreciyle merak ediliyor. Aksiyon ve bilim kurgu sevenlerin ilgisini çeken yapım, gişede elde ettiği başarıyla da dikkat çekmişti.

DERİNLERDEKİ DEHŞET FİLMİ KONUSU NE, NEREDE ÇEKİLDİ?

Derinlerdeki Dehşet, uluslararası bir deniz altı gözlem programı sırasında yaşanan beklenmedik bir felaketi konu alıyor. Pasifik Okyanusu’nun derinliklerinde görev yapan bir sualtı ekibi, neslinin tükendiği sanılan dev bir megalodon köpekbalığının saldırısına uğruyor. Hayatta kalanları kurtarmak için göreve çağrılan deneyimli dalgıç Jonas Taylor, insanlık ile tarih öncesi bir yırtıcı arasında amansız bir mücadeleye giriyor.

Filmin hikayesi yalnızca bir canavar tehdidine odaklanmıyor. Aynı zamanda derin deniz araştırmaları, bilim insanlarının etik ikilemleri ve insan doğasının sınırları da işleniyor. Okyanusun karanlık ve baskı altındaki atmosferi, gerilimi artıran temel unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

DERİNLERDEKİ DEHŞET FİLMİ OYUNCULARI

Filmin başrolünde, aksiyon sinemasının tanınan yüzlerinden Jason Statham yer alıyor. Oyuncu kadrosunda ayrıca teknoloji milyarderi Jack Morris rolüyle Rainn Wilson, mühendis Jaxx karakteriyle Ruby Rose ve Dr. Minway Zhang rolünde Winston Chao bulunuyor. Yardımcı rollerde ise Cliff Curtis, Masi Oka, Jessica McNamee ve Page Kennedy gibi isimler yer alıyor.

DERİNLERDEKİ DEHŞET NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Filmin ana çekimleri Ekim 2016’da Yeni Zelanda’nın Auckland bölgesinde başladı. Yapım ekibi, okyanus sahnelerinin gerçekçi bir atmosfer sunabilmesi için su altı çekimlerine ve büyük stüdyo setlerine ağırlık verdi. Çekimler, Ocak 2017’de Çin’in Hainan eyaletine bağlı Sanya kentinde tamamlandı.

Yönetmen koltuğunda Jon Turteltaub’un oturduğu film, 2018 yılında vizyona girdi. Gösterime girdikten sonra dünya genelinde 530 milyon doların üzerinde hasılat elde eden yapım, ticari anlamda başarılı oldu ve daha sonra devam filmiyle sinema yolculuğunu sürdürdü.

