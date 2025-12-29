29 Aralık Pazartesi günü Yemekteyiz bölümünde Sinan Bey mutfaktaydı. 29 Aralık - 2 Ocak haftası Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında günün puan durumu ve Sinan Bey'in menüsü merak edildi. Öte yandan geçtiğimiz haftanın birincisi, son bölüm kazananı araştırılıyor.

Hafta içi her gün 16.00'da ekrana gelen Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı haftaya iddialı başladı. 29 Aralık - 2 Ocak haftasındaki yarışmacılar dikkat çekti. Özellikle ilk gün yarışan Sinan Bey ismi merak edilirken günün puan durumu da netleşiyor.

YEMEKTEYİZ SİNAN KİMDİR?

İstanbul Sarıgazi'den programa katılan Sinan Bey, aslen Ardahanlıdır. 10 yıldır aşçı olan Sinan Yıldız, üç çocuk babasıdır. Özellikle et yemeklerinde usta olduğunu söyleyen Sinan Bey yarışmada ilk gün yarışmacısı olarak yer alıyor.

Sinan'ın menüsü:

-Süleymaniye Çorbası

-Patatesli Kaşarlı Mini Pide

-İsveç Sos Eşliğinde Bonfile Bohçası

-Kuru Meyveli Pirinç Pilavı

-Piro Şef'in Salatası

-Kadayıf Dolması

29 Aralık Zuhal Topalla Yemekteyiz sonuçları! Sinan Bey kaç puan aldı?

29 ARALIK ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ PUAN DURUMU

Puan durumu netleştiğinde haberimize eklenecektir.

Sinan Bey kimden kaç puan aldı?

Halime: 5 puan

Hatice: 6 puan

Mustafa: 7 puan

Eylem: 4 puan

Sinan Bey toplamda 21 puan kazandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası