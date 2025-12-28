Teknik Direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Real Madrid'in Alman yıldızı Antonio Rüdiger'e talip olduğu öne sürüldü.

Ocak ayında takıma takviyeler yapmayı planlayan Galatasaray'ın, Real Madrid'de yeni yapılanma nedeniyle gönderilmesi düşünülen 32 yaşındaki stoper Antonio Rüdiger'i istediği ileri sürüldü.

GALATASARAY'A DEV RAKİPLER

AS'ın haberine göre; Galatasaray, Real Madrid'in 32 yaşındaki savunma oyuncusu Rüdiger'e talip olan takımlar arasında yer alıyor. Sarı kırmızılı ekibin yanı sıra, Alman stoperi isteyen kulüplerin Chelsea, Paris Saint Germain, Al Nassr ve Al Hilal olduğu aktarıldı. Öte yandan Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde bu hamleyi yapmak istediği vurgulandı.

REAL'DE YENİ YAPILANMA

Real Madrid’in sözleşmesinin son sezonuna giren 32 yaşındaki Alman stoperle yaz transfer döneminde yollarını ayırmayı planladığı öne sürüldü. Bu kararın, kulübün savunma hattını daha genç ve uzun vadeli isimlerle yeniden yapılandırma politikasının bir parçası olduğu ifade edildi.

Antonio Rüdiger

BU SEZON 12 MAÇTA SÜRE ALDI

Bu sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle Real Madrid formasıyla 12 maça çıkabilen Antonio Rüdiger, bu müsabakalarda skor katkısı yapamadı.

