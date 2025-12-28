Sörloth için geri sayımdaki Fenerbahçe için sürpriz iddia... İtalyan medyası golcü arayışındaki sarı lacivertlilerin Milan’dan Christopher Nkunku için devrede olduğunu yazdı. Fransız yıldızın bir diğer talibi ise tanıdık bir rakip: Galatasaray.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında her kulvarda devam eden kıyasıya rekabette son tango: Christopher Nkunku. En-Nesyri’yi elden çıkarmakta kararlı olan sarı lacivertliler, Alexander Sörloth’la anlaşmış, Atletico Madrid’i ikna etmeye çalışırken, B planı olarak Milan’dan Nkunku’ya talip oldu. İtalyan basınından Republica, Fenerbahçe’nin 28 yaşındaki Fransız golcü için Milano’ya çıkarma yaptığını yazarken, kırmızı siyahlıların, 35 milyon avroluk bonservis talebine vurgu yaptı. Ancak transferin önündeki tek engel yüksek meblağ değil, dişli bir rakip.

FENER AVANTAJLI

Mauro İcardi’yi elden çıkarıp Osimhen’i güçlü bir isimle yedeklemek isteyen Galatasaray’ın da Nkunku için devrede olduğu öne sürülüyor. İtalyan medyası, başka talipleri de olan Fransız golcü için yarışın iki Türk devi arasında geçtiğini vurguluyor. Fenerbahçe, 35 milyon avro bonservis bedeli beklediği En-Nesyri’nin satışından elde edeceği gelirle, Galatasaray ise İcardi’den kazanmayı hedeflediği parayla Nkunku için pazarlıkları sürdürüyor. Sarı kırmızılıların Şampiyonlar Ligi kozunu oynadığı belirtilirken, Fenerbahçe’de ilk on bire daha yakın olmak Nkunku’ya daha cazip geliyor.

TEDESCO YAKINDAN TANIYOR

PSG’de başlayan kariyerinde Leipzig ve Chelsea tecrübeleri yaşadıktan sonra soluğu Milan’da alan Nkunku, İtalyan devinde umduğunu bulamadı. Kariyerinin en iyi dönemini Leipzig’de yaşayan (38 maçta 41 gol) Nkunku o dönem Domenico Tedesco ile çalıştı.

