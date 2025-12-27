Trabzonspor'un, Fenerbahçe'nin milli yıldızı Oğuz Aydın'ı kiralamak için sarı lacivertli takıma resmi teklif yaptığı ileri sürüldü. Teknik Direktör Fatih Tekke'nin, Alanyaspor'da birlikte çalıştığı eski öğrencisi Oğuz'u takımında görmek istediği kaydedildi.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen bordo mavililerin, Fenerbahçe'nin milli kanat oyuncusu için resmi teklif yaptığı belirtildi.

RESMİ TEKLİF YAPILDI

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Trabzonspor, Fenerbahçe forması giyen Oğuz Aydın’ı kiralamak için resmi teklif yaptı.

TEKKE ESKİ ÖĞRENCİSİNİ İSTİYOR

25 yaşındaki milli kanat oyuncusu Oğuz Aydın, Alanyaspor’da forma giydiği dönemde Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke’nin öğrencisi olmuştu. Fatih Tekke'nin eski öğrencisini takımında görmek istediği ifade edildi.

Oğuz Aydın

FENERBAHÇE'DEN CEVAP BEKLENİYOR

Trabzonspor yönetiminin, oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak istediği ve bu doğrultuda Fenerbahçe'den gelecek cevabı beklediği öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası