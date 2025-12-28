Galatasaray'ın milli futbolcusu Yunus Akgün için İngiltere Premier Lig ekibi Everton'ın resmi teklif sunduğu ve Galatasaray'ın bu astronomik teklife cevap verdiği ileri sürüldü.

Galatasaray'ın performansıyla dikkatleri üzerine çeken futbolcusu Yunus Akgün için dikkat çeken bir transfer iddiası geldi.

EVERTON'DAN YUNUS İÇİN TEKLİF

Fıtık ameliyatı olduktan sonra formasına kavuşan ve performansıyla göz dolduran Yunus Akgün için Everton'ın Galatasaray'a resmi teklif ilettiği öne sürüldü.

25 MİLYON AVROLUK TEKLİF

Transfermarkt'ta yer alan habere göre; İngiliz ekibi, Yunus Akgün için Galatasaray'a 25 milyon avro önerdi ancak sarı kırmızılılar ise milli oyuncunun satılık olmadığını iletti.

BU SEZON 11 GOLE KATKI YAPTI

Galatasaray ile sözleşmesi 2029 yılında sona erecek olan Yunus Akgün, bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 18 maçta 5 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.

