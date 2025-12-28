Galatasaray’ın talip olduğu Ugarte’yi Muslera ve Torreira ikna edecek. Sarı kırmızılıların Manchester United’dan kiralamak istediği 24 yaşındaki ön liberoya Lyon ve Napoli de talip oldu. İki yıldız, millî takımdan arkadaş oldukları Ugarte için devreye girdi.

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk hem hücumda hem savunmada etkili olabilecek bir orta saha oyuncusu istediğini söylemişti. Buruk’un raporu doğrultusunda harekete geçen Galatasaray yönetimi, Manchester United’ın 24 yaşındaki Uruguaylı yıldızı Manuel Ugarte için temaslarını sıklaştırdı. Sarı kırmızılılar piyasa değeri 30 milyon avro olarak gösterilen yıldız oyuncu için Manchester ekibine kiralama teklifi hazırlıyor. Ancak Ugarte için Aslan’ın önünde önemli rakipleri var.

OPSİYONLU PAKET

Fransız basınında çıkan haberde Ugarte’ye Ligue 1 takımı Lyon’un yanı sıra Serie A ekibi Napoli’nin de talip olduğu belirtildi. United’ın Ugarte için 30 milyon avronun üzerinde bir bonservis bedeli talep ettiği belirtilirken, Galatasaray’ın satın alma opsiyonlu 25 milyon avroluk bir paket teklifinde bulunduğu ifade edildi. Haberde ayrıca Galatasaray’ın efsane Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera ile orta sahadaki yıldızı Lucas Torreira’nın da millî takımdan arkadaşları Ugarte’yi Galatasaray’a gelmeye ikna etmeye çalıştığı vurgulandı.

50 MİLYONLUK ADAM

Manuel Ugarte, geçen sezon PSG’den Manchester United’a 50 milyon avroya transfer olmuştu. Uruguaylı yıldız, United’da aradığını bulamazken teknik direktör Ruben Amorim, Ugarte’ye sadece 12 resmî maçta forma verdi. Savunmacı yönüyle öne çıkan Ugarte bu maçlarda skor katkısı yapamadı.

UGARTE’Yİ YERDEN YERE VURDU

Manchester United’ın unutulmaz futbolcularından Roy Keane, “Onun (Manuel Ugarte) futbol oynadığını görünce kanalı değiştirip dart müsabakalarını izlemek istiyorum ki, darttan nefret ederim! Sanırım konuyla ilgili daha açık konuşamam” sözleriyle yıldız oyuncuyu yerden yere vurdu.

