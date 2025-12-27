Türkiye Gazetesi
Samet Akaydin, Hazal Çağlar ile dünya evine girdi: Galatasaraylı oyuncular nikâh şahidi oldu
Kariyerini Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da sürdüren milli futbolcu Samet Akaydin, oyuncu Hazal Çağlar ile evlendi.
Çaykur Rizespor'un milli futbolcusu Samet Akaydin, oyuncu Hazal Çağlar ile dünya evine girdi.
G.SARAYLI 3 OYUNCU NİKÂH ŞAHİDİ OLDU
Mutlu günlerinde Samet Akaydin ve Hazal Çağlar'ın nikâh şahitliğini Galatasaraylı futbolcular Eren Elmalı, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün yaptı.
DÜĞÜNDEN KARELER PAYLAŞILDI
Geçtiğimiz yıl başlayan aşklarını bir adım ileri taşıyan çiftten Samet Akaydın, mayıs ayında sevgilisine evlilik teklifinde bulundu. Haziran ayında nişanlanan ikili, 24 Aralık’ta gerçekleştirdikleri kına gecesiyle düğün sürecini başlatmıştı.
Akaydin ve Çağlar çifti, düğün öncesi hazırlık sürecinden fotoğraf ve videoları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.
