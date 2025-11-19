A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı finalindeki muhtemel rakipleri arasında Romanya yer alıyor. Rumen futbolu ve Galatasaray'ın efsanelerinden Gheorge Popescu, 20 Kasım Perşembe günü TSİ 15.00'te Zürih'te yapılacak kura çekimi öncesi dikkat çekn bir değerlendirmede bulundu.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'daki son maçında San Marino'yu 7-1 mağlup eden ve 13 puanla 3'üncü sırada kalan Romanya'da gözler play-off turuna çevrildi. Gelecek yaz ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek turnuvaya katılmak için Mart 2026'da play-off maçlarına çıkacak olan Romanya'nın muhtemel rakipleri arasında İtalya, Ukrayna ve Danimarka'nın yanı sıra Türkiye de bulunuyor.

"TÜRKİYE'NİN SEVİYESİNİ GÖRMEK İSTİYORUM"

Galatasaray'ın eski futbolcusu Gheorge Popescu, 20 Kasım Perşembe günü gerçekleşecek play-off yarı finali kura çekiminde rakip olarak Türkiye'yi istediğini söyledi. Antena 1'e konuşan Popescu, "Rakibimiz Türkiye olsun istiyorum. Türkiye'nin şu anki seviyesini görmek istiyorum. 90'larda Türkiye'nin çok ilerisindeydik, şimdi de görmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"LUCESCU'NUN İKİ AVANTAJI VAR"

Romanya Milli Takımı'nın teknik direktör Mircea Lucescu ile yola devam etmesi gerektiğini belirten Popescu "Lucescu'nun iki avantajı var; birincisi, deneyim, ikincisi, milli takımı çok seviyor" sözlerini sarf etti.

PLAY-OFF TURU HAKKINDA

Gruplarını ikinci sırada bitiren Slovakya, Kosova, Danimarka, Ukrayna, Türkiye, İrlanda Cumhuriyeti, Polonya, Bosna Hersek, İtalya, Galler, Arnavutluk ve Çekya, Dünya Kupası bileti için play-off oynayacak. Uluslar Ligi'nden gelen Kuzey İrlanda, İsveç, Romanya ve Kuzey Makedonya da play-off aşamasına adını yazdıran diğer takımlar oldu.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçlar sonunda 2 turu (yarı final ve final) geçen takımlar, 2026 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanacak. Yarı finaller 26 Mart, finaller ise 31 Mart'ta oynanacak.

