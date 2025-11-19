Hazine ve Maliye Bakanlığı yarın 2 yıl vadeli dolar cinsinden 6 aylık kupon ödemeli devlet tahvili ve kira sertifikasının doğrudan satışlarını yapacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın kira sertifikası ve devlet tahvilinin doğrudan satışını yapacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli ABD doları cinsi devlet tahvili ile 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli ABD doları cinsi kira sertifikasının doğrudan satışları gerçekleştirilecek.

MESUT ŞAHİN

