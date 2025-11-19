Hazine yarın tahvil ihalesi ve kira sertifikası satışı yapacak
- 2 yıl (728 gün) vadeli ABD doları cinsi devlet tahvili satış gerçekleştirilecek.
- 6 ayda bir kupon ödemeli olan tahvilin vadesi 728 gün.
- 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli ABD doları cinsi kira sertifikası satış gerçekleştirilecek.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli ABD doları cinsi devlet tahvili ile 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli ABD doları cinsi kira sertifikasının doğrudan satışları gerçekleştirilecek.
