İstanbul’un kritik su kaynaklarından Terkos Gölü’nde su seviyesi alarm verici düzeye indi. Yağışsız geçen aylarda su yaklaşık 10 metre çekilirken iskeleler karada kaldı, tekneler suyla bağlantısını tamamen yitirdi.

İstanbul’da son aylarda beklenen yağışın alınamaması, kentin baraj ve göl seviyelerinde ciddi düşüşlere yol açtı. Bu durumdan en ağır etkilenen alanlardan biri ise kentin önemli içme suyu rezervlerinden Terkos (Durusu) Gölü oldu.

Terkos Gölü'ndeki son durum böyle görüntülendi.

TEKNELER KARAYA OTURDU

Balaban kıyısında su seviyesinin yaklaşık 10 metre geriye çekilmesi sonucu göl kıyısındaki iskele tamamen toprak üzerinde kaldı. Bölgedeki balıkçı tekneleri de suyla bağlantısını kaybettiği için karaya oturdu. Göl tabanının geniş bölümlerinin açığa çıkması, göldeki su kaybının boyutunu gözler önüne serdi.

DOLULUK ORANI YÜZDE 20'LERDE

Doluluk oranının yüzde 20’lere kadar düştüğü belirtilen Terkos Gölü’ndeki dramatik gerileme, dron ile havadan görüntülendi. Kaydedilen görüntülerde suyun normal kıyı çizgisinden metrelerce uzaklaştığı, iskelenin ve teknelerin tamamen toprak üzerinde kaldığı net biçimde görüldü.

Kentte su yönetimi açısından kritik öneme sahip Terkos Gölü’ndeki bu tablo, yaklaşan kuraklık riskine karşı yeniden alarm verilmesine neden oldu.

Öte yandan son İSKİ verilerine göre İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 20.9'a kadar geriledi.

