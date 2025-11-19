Fenerbahçe'de 2016-2017 sezonunda görev apan Dick Advocaat, tarihi bir başarıya imza attı. Karayip ülkesi Curaçao'yu çalıştıran 78 yaşındaki Hollandalı teknik direktör, Jamaika ile 0-0 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından 150 bin nüfuslu ada ekibini tarihinde ilk kez dünya kupasına götürdü.

Dick Advocaat'ın Ocak 2024'ten bu yana teknik direktörlüğünü yaptığı Curaçao Milli Takımı, 18 Kasım Salı gecesi oynanan Jamaika maçının 0-0 sonuçlanmasıyla 2026 FIFA Dünya Kupası'na doğrudan katılım hakkı elde etti.

Dick Advocaat

150 bin nüfusu ile Karayipler'in en mütevazi ada ülkelerinden olan Curaçao, tarihi bir başarı kazandı. Nitekim Curaçao, 'Dünya Kupası'nda mücadele edecek en düşük nüfuslu ülke' olarak kayıtlara geçti.

Curaçaolu futbolcular maç sonu büyük sevinç yaşadı

Karşılaşma öncesi Curaçao'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Advocaat’ın kişisel sebeplerden dolayı ülkesi Hollanda’ya gittiği belirtilmişti. 78 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcının, tarihi maça takımının başında çıkamaması dikkat çekti.

GÖKHAN KARATAS

Haberle İlgili Daha Fazlası