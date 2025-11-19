Sultangazi'de bulunan 27 katlı otelin giriş katında yangın çıktı. Alevler kısa sürede söndürülürken, otelde kalan turistler tahliye edildi. 4 kişi ise tedbiren hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Sultangazi Karayolları Mahallesi'nde bulunan 27 katlı otelde saat 02.00 sıralarında büyük panik yaşandı.

Otelin giriş katındaki bir odanın içinde bulunan buzdolabı henüz bilinmeyen sebeple yandı. Yangın sebebiyle önce odaya sonra diğer katlara duman yayıldı.

İstanbulda otelde yangın paniği! 4 kişi hastaneye kaldırıldı

HERKES TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yoğun duman sebebiyle otelde kalan yerli ve yabancı turistler tedbiren tahliye edilirken dumandan etkilenen 4 kişi tedbiren hastaneye kaldırıldı.

Dumandan hafif şekilde etkilenen diğer kişiler ise ambulanslarda oksijen desteği aldı.

Yangının tamamen söndürülmesi ve duman tahliyesinin ardından otelde kalanlar odalarına geri döndü. Yetkililer yangınla ilgili inceleme başlattı.

SİNEM ERYİLMAZ

