İstanbul'da 84 güzergahın hız limiti güncelleniyor. Yenileme çalışmaları kapsamında 1105 yeni trafik levhası yerleştirilecek. Eski hız limitlerinin kaldırılması ile birlikte yeni hız limitleri 31 Aralık 2025 tarihine kadar uygulanmaya başlayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) Kasım ayı toplantısında, kent genelinde hız limitlerinin güncellenmesine yönelik önemli bir karar alındı. Feshane'deki Art İstanbul Toplantı Salonu'nda yapılan oturumda, 84 farklı güzergâhta hız sınırlarının revize edilmesi teklifi oybirliğiyle kabul edildi.

Toplantıya İBB Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin başkanlık ederken; İstanbul Valiliği, Emniyet Müdürlüğü ve Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü temsilcileri de katıldı. Kurumlar arası ortak çalışmayla hazırlanan teklifte, şehir genelindeki trafik işaretlerinin sadeleştirilmesi ve mevcut hız limitlerinin yol koşullarına uygun biçimde yeniden düzenlenmesi hedeflendi.

1200'E YAKIN NOKTADA İNCELEME YAPILDI

Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürü Rıdvan Oğul, hız limitlerinin yenilenmesi sürecinin 2025/14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda başlatıldığını belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Genelge kapsamında, karayollarındaki hız sınırlarının gözden geçirilmesi ve ülke genelinde bir standart oluşturulması istendi. Bu doğrultuda Valilik tarafından bir komisyon oluşturuldu. Komisyonun çalışmaları sonucunda İstanbul genelinde 84 güzergâhta toplam 1.168 noktada inceleme yapıldı."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME Kasım ayı toplantısı düzenlendi.

31 ARALIK'A KADAR UYGULAMA TAMAMLANACAK

Oğul, yapılan tespitler sonucunda yeni hız limitlerinin ve trafik levhalarının belirlendiğini vurgulayarak, "Avrupa Yakası’nda 57, Anadolu Yakası’nda ise 27 güzergâhta hız limitleri revize edildi. Bu kapsamda 1.105 yeni levha yerleştirilecek, 14.655 eski levha ise kaldırılacak. Oldukça kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz ve sahadaki uygulamaların 31 Aralık 2025 tarihine kadar tamamlanması planlanıyor" dedi.

UKOME toplantısında görüşülen diğer gündem maddeleri de oybirliğiyle kabul edilerek toplantı sona erdi.

