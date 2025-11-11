"İBB'ye yarın sabah kayyım atanmalı" Cem Küçük "Escobar düzeni kurmuşlar" diyerek milyarlarca vurgunu hatırlattı

HABER MERKEZİ - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne' yönelik yürütülen soruşturmada 105'i tutuklu, 5'i "müşteki şüpheli" olmak üzere toplam 407 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

İddianamede 143 eyleme ilişkin kamu zararının suç tarihleri itibarıyla yaklaşık 160 milyar lira ve 24 milyon ABD doları olduğu belirtildi.

TGRT Haber ekranlarında yayımlanan Taksim Meydanı programında iddianameyi değerlendiren Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük çarpıcı ifadelere yer verdi.

"İBB'YE YARIN SABAH KAYYIM ATANMALI"

Küçük, yapılan yolsuzluk ve iddianamede geçen paraların miktarının büyüklüğüne dikkat çekerek "İBB'ye yarın sabah 07:00'de kayyım atanmalı" dedi.

Milyarlarca vurgun yapılması nedeniyle İBB için harekete geçilmesi gerektiğini dile getiren Küçük "Soygun düzeni, Escobar düzeni kurmuşlar, çalıp çırpmışlar. 180 milyon ton kaçak hafriyat dökümünden 80 milyar TL elde edilmiş" şeklinde konuştu.

Cem Küçük "80 milyar hafriyat, Boğaziçi İmar'dan 40 milyar, 69 milyarlık yurtdışı kredisinin 14 milyarı üstlerine geçirilmiş. Her ihaleden yüzde 10-15 rüşvet İmamoğlu’na aktarılıyor" diyerek İmamoğlu suç örgütünün yaptığı yolsuzluğun altını çizdi.

"ÖZGÜR ÖZEL CEVAP VERSİN, BU PARALAR NEREDE?"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in söz konusu paralara ilişkin kamuoyuna bir açıklama yapması gerektiğinin altını çizen Cem Küçük "124 milyar TL ediyor bugünkü parayla. Sayın Özgür Özel dinlesin ve cevap versin, bu paralar nerede" ifadelerini kullandı.

"TURAN TAŞKIN ÖZER'İN DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILSIN"

İddianamede adı geçen ve soruşturmanın kilit isimlerinden biri olduğu değerlendirilen CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer'e dikkat çeken Küçük "Turan Taşkın Özer’in dokunulmazlığının kaldırılması lazım" dedi.

"ÖZER EMANETÇİ YAPILDI" İFADESİ

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Özer'e ilişkin ifadeleri işaret etti. Atik "Adem Soytekin 'Turan Taşkın Özer emanetçi yapıldı' diyor" sözlerini kullandı.

İDDİANAMEDEN