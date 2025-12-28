Türk Dil Kurumu (TDK), 2025 Yılının Kelimesi/Kavramı için yapılan halk oylaması için bugün son gün olduğunu bildirdi.

Oy kullanmak isteyenler, TDK’nin internet sitesindeki bağlantı üzerinden ilgili forma bugün saat 15.30’a kadar ulaşabilecek. Seçenekler ve anlamları şöyle:

Dijital vicdan

Gerçek hayatta sorumluluk almayıp sosyal medyadaki paylaşım veya beğenilerle vicdanı rahatlatma eylemi.

Vicdani körlük

Birey ve toplumların ağır zulüm karşısında ahlaki duyarlılıklarını yitirerek kayıtsızlaşması.

Çorak

Kısır toprak anlamındaki kelime; manevi dünyadan küresel ısınma kaynaklı susuzluğa kadar geniş kapsamlıdır.

Eylemsiz merhamet

İyi niyete rağmen duygusal farkındalık ile sorumluluk alma arasındaki boşluğu görünür kılan ifade.

Tek tipleşme

Bireylerin dil, düşünce, estetik ve mekân tercihleri açısından birbirine benzemesi durumu.

