12 ilde çocuk müstehcenliği operasyonu: Çok sayıda kişi tutuklandı
Sakarya merkezli 12 ilde 'çevrim içi çocuk müstehcenliği' operasyonunda 23 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin müstehcen görüntüleri satın aldığı ve dijital aygıtlarında yine çocuklara ait müstehcen görüntüler tespit edildi.
Mide bulandıran operasyon Sakarya merkezli gerçekleştirildi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, "çevrim içi çocuk müstehcenliği" suçuna ilişkin çalışma yürütüldü.
Sakarya merkezli 12 ilde yürütülen çalışmada, sosyal medya platformlarında çocuklara ait olabileceği değerlendirilen müstehcen görüntüleri para karşılığında satın alan ve dijital materyal incelemelerinde çocuklara ait müstehcen görüntüler tespit edilen 23 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalandı.
13 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, diğerlerine adli kontrol tedbiri uygulandı.
