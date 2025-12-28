Muş’ta etkisini artıran kar yağışı nedeniyle 250 köy yolu ulaşıma kapanırken, ekipler yolların yeniden açılması için yoğun çalışma yürütüyor.

Muş’ta dün sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kent genelinde 250 köy yolu ulaşıma kapanırken, ekipler yolların yeniden açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için Muş İl Özel İdaresi ekipleri tarafından karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Göz gözü görmüyor! Muş'ta yüzlerce yol kardan kapandı

İş makineleriyle yürütülen çalışmalarda öncelik, acil ihtiyaç bulunan bölgeler ile ulaşımın tamamen kesildiği yerleşim yerlerine veriliyor. Öte yandan, kendi sorumluluk alanlarında çalışma yürüten Karayolları ekipleri de ana arterler ve devlet yollarında kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.



Göz gözü görmüyor! Muş'ta yüzlerce yol kardan kapandı

Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, kar yağışının yer yer etkisini sürdürdüğünü belirtilerek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Karla mücadele ekiplerinin, ulaşımda aksama yaşanmaması için sahada çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası