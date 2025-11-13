Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi İnci Taneleri, ekranlara veda edip etmediği merak konusu haline geldİ. Yılmaz Erdoğan'ın Azem karakteri ve Hazar Ergüçlü'nün oynadığı Dilber'in hikayesiyle iki sezondur izleyicisiyle ekran başına kilitleyen yapım, 15 Mayıs'ta yayınlanan 44.bölümüyle sezon finali yaparak kısa bir ara verdi.

Diziyi yakından takip edenler, "İnci Taneleri yeni sezon ne zaman, bu akşam var mı?" sorularını yeniden gündeme getirdi. Dizinin yapımcıları final yaptı iddialarıyla ilgili ne söyledikleri merak konusu haline geldi.

İNCİ TANELERİ BU AKŞAM VAR MI?

İnci Taneleri dizisi bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanmayacaktır. 13 Kasım 2025 Perşembe Kanal D TV yayın akışına bakıldığında 20.00'de başrollerinde İsmail Hacıoğlu, Ebru Şahin, Burcu Kara olduğu "Şuursuz Aşk" filmi yer alacak.

İNCİ TANELERİ YENİ SEZON NE ZAMAN?

İnci Taneleri 3. sezon yayın tarihi henüz belli olmadı. Dizinin 3. sezonun Ocak 2026'da başlayacağına dair iddialar yer alıyor. Ancak İnci Taneleri yeni sezonun ne zaman başlayacağı henüz net değildir.

İNCİ TANELERİ OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLERİ

Hazar Ergüçlü (Dilber)

Selma Ergeç (Piraye)

Kubilay Aka (Cihan)

Güven Kıraç (Kasım)

Yasemin Baştan (Nergis)

Mustafa Yıldıran (Zahir)

Orkuncan İzan (Zerre)

Mücahit Koçak (Erman)

Ülkü Hilal Çiftçi (Ayça)

SEVCAN GİRGİN

