A Milli Futbol Takımı'nın 15 Kasım Cumartesi günü Bursa'da Bulgaristan ile oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 5'inci maçında İskoç hakem Nicolas Walsh düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda 15 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak Türkiye - Bulgaristan maçını İskoçya Futbol Federasyonu'ndan Nicolas Walsh yönetecek.

İskoç hakem Walsh'un yardımcılıklarını Francis Connor ve Daniel McFarlane yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Donald Robertson olacak.

Maçta Andrew Dallas VAR (Video Yardımcı Hakem), Steven McLean de AVAR (Video Yardımcı Hakem Asistanı) olarak görev alacak.

GÖKHAN KARATAŞ

Haberle İlgili Daha Fazlası