A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu: Yıldız isim listede yok
2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki son maçlarında 15 Kasım'da Bursa'da Bulgaristan ve 18 Kasım'da deplasmanda İspanya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı. Fransa Ligi'nde Lille forması giyen Berke Özer, kadroda yer almadı. 25 yaşındaki kaleci, geçtiğimiz ay izinsiz olarak kamptan ayrılmıştı.
Teknik direktörVincenzo Montella tarafından belirlenen A Milli Takım aday kadrosunda 28 futbolcu yer aldı. Danimarka'nın FC Midtjylland takımında forma giyen Aral Şimşir, ilk kez A Millî Takım'a davet edilirken, RAMS Başakşehir FK'dan Yusuf Sarı, yaklaşık iki yıllık bir aranın ardından yeniden Millî Takım'a çağrıldı.
BERKE YOK, İRFAN CAN KADRODA
Bulgaristan - Türkiye karşılaşmasında maç kadrosuna alınmamasını gerekçe göstererek, Milli Takımkafilesinin İstanbul'a dönüşünü takiben kendi isteğiyle, teknik ve idari ekibin izni olmaksızın kamptan ayrılan Berke Özer, aday kadroya davet edilmedi. Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ise listede yer aldı.
A Milli Takım'ın Bulgaristan ve İspanya maçı kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Kaleci: Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Zeki Çelik
Orta saha: Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan
Forvet: Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yusuf Sarı