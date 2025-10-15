Milli Takım'ın Gürcistan zaferi Avrupa basınında: Durdurulamaz performans!

Vincenzo Montella'nın teknik direktörlüğünü yaptığı A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Gürcistan'ı 4-1 yenerek, E Grubu'nda puanını 9’a yükseltti. İspanyol ve İtalyan basını, Türkiye'nin Gürcistan zaferini değerlendirdi.

"KENAN VE HAKAN YILDIZLAŞTI"

Tuttomercato’da yer alan haberde; A Milli Takım için, "Juventus ve Inter, Türkiye'yi zafere taşıdı: Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu, Gürcistan karşısında yıldızlaştı" denildi.

Kenan Yıldız’ın golüne vurgu yapan Tuttosport, "Kenan, yine sen: Juventus’tan Türkiye'ye bir sevinç daha. Juventus'un yıldızı durdurulamıyor. Gürcistan karşısında maçın kilidini sihirli bir vuruşuyla açtı" ifadelerini kullandı.

"ARDA GÜLER'İN TÜRKİYE'Sİ PES ETMİYOR"

İspanyol basını, karşılaşmayı Arda Güler’in performansı üzerinden yorumladı. Mundo Deportivo’daki haberde, "Arda Güler'in Türkiye'si pes etmiyor. Durdurulamaz bir performans sergileyen Türkiye, skoru 3-0'a taşıyarak ilk devreye damga vurdu. 15'inci dakikada Kenan Yıldız ilk golü attı, 22'nci dakikada Merih Demiral, Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı kornerde kafa vuruşuyla golü buldu. 35'inci dakikada ceza sahası içinde Yunus Akgün, üçüncü golü kutladı" ifadeleri yer aldı.

"MONTELLA'NIN TAKIMI BAMBAŞKA"

Merih Demiral’ın kaydettiği gollere dikkat çeken AS gazetesindeki haberde, "Merih, iki golle Türkiye'ye galibiyeti getirdi. Kenan Yıldız ve Yunus Akgün da gollerini attı. Montella'nın takımı bambaşka bir takım gibi görünüyor. İspanya'ya karşı aldıkları yenilgiyi, Bulgaristan'ı 6-1'lik ve Gürcistan'ı 4-1 yenerek telafi ettiler" denildi.