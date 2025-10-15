Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Milli Takım'ın Gürcistan zaferi Avrupa basınında: Durdurulamaz performans!

Milli Takım'ın Gürcistan zaferi Avrupa basınında: Durdurulamaz performans!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Milli Takım&#039;ın Gürcistan zaferi Avrupa basınında: Durdurulamaz performans!
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda Türkiye, Kocaeli'de konuk ettiği Gürcistan'ı, Kenan Yıldız, Merih Demiral (2) ve Yunus Akgün'ün golleriyle 4-1 mağlup etti. Milli Takım'ın etkili futbolcu ve farklı galibiyeti, İtalyan ve İspanyol basında yer buldu.

Vincenzo Montella'nın teknik direktörlüğünü yaptığı A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Gürcistan'ı 4-1 yenerek, E Grubu'nda puanını 9’a yükseltti. İspanyol ve İtalyan basını, Türkiye'nin Gürcistan zaferini değerlendirdi.

"KENAN VE HAKAN YILDIZLAŞTI"

Tuttomercato’da yer alan haberde; A Milli Takım için, "Juventus ve Inter, Türkiye'yi zafere taşıdı: Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu, Gürcistan karşısında yıldızlaştı" denildi.

Kenan Yıldız’ın golüne vurgu yapan Tuttosport, "Kenan, yine sen: Juventus’tan Türkiye'ye bir sevinç daha. Juventus'un yıldızı durdurulamıyor. Gürcistan karşısında maçın kilidini sihirli bir vuruşuyla açtı" ifadelerini kullandı.

Milli Takım'ın Gürcistan zaferi Avrupa basınında: Durdurulamaz performans! - 1. Resim

"ARDA GÜLER'İN TÜRKİYE'Sİ PES ETMİYOR"

İspanyol basını, karşılaşmayı Arda Güler’in performansı üzerinden yorumladı. Mundo Deportivo’daki haberde, "Arda Güler'in Türkiye'si pes etmiyor. Durdurulamaz bir performans sergileyen Türkiye, skoru 3-0'a taşıyarak ilk devreye damga vurdu. 15'inci dakikada Kenan Yıldız ilk golü attı, 22'nci dakikada Merih Demiral, Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı kornerde kafa vuruşuyla golü buldu. 35'inci dakikada ceza sahası içinde Yunus Akgün, üçüncü golü kutladı" ifadeleri yer aldı.

Milli Takım'ın Gürcistan zaferi Avrupa basınında: Durdurulamaz performans! - 2. Resim

"MONTELLA'NIN TAKIMI BAMBAŞKA"

Merih Demiral’ın kaydettiği gollere dikkat çeken AS gazetesindeki haberde, "Merih, iki golle Türkiye'ye galibiyeti getirdi. Kenan Yıldız ve Yunus Akgün da gollerini attı. Montella'nın takımı bambaşka bir takım gibi görünüyor. İspanya'ya karşı aldıkları yenilgiyi, Bulgaristan'ı 6-1'lik ve Gürcistan'ı 4-1 yenerek telafi ettiler" denildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Tuzla'da tersanede patlama! Ölü ve yaralılar var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Efsane kulüp Adanaspor'un çöküşü: Elektrik, su yok! Yüksel Yeşilova'dan '10 milyon TL' tazminat çıkışı - Spor10 milyon TL tazminat çıkışı: Zorla mı yaptırdım?Sadettin Saran'dan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun açıklaması: Kötü ayrılmak istemiyoruz! - SporSaran'dan İrfan Can ve Cenk cevabı: Kötü ayrılık istemiyoruzGalatasaray'ın Icardi çıkmazı: Her zam, her imza yeni bir kriz! - SporG.Saray'ın Icardi çıkmazı: Her zam, her imza yeni bir kriz!Sadettin Saran, Tedesco kararını ilk kez açıkladı: Babamın oğlu değil! - SporTedesco kararı açıklandı: Babamın oğlu değil!Beşiktaş'ın eski yıldızı Ciro Immobile'nin başı dertte: Savcılık el koydu - SporBeşiktaş'ın eski yıldızının başı dertte: Savcılık el koyduİki attı, bir rekor daha kırdı! Cristiano Ronaldo'nun '1000 gol' hedefinde son durum - Sporİki attı, bir rekor daha kırdı! 1000 gol hedefinde son durum
Sonraki Haber Yükleniyor...