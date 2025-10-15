Sadettin Saran, Tedesco kararını ilk kez açıkladı: Babamın oğlu değil!

Ali Koç ile yarıştığı 21 Eylül'deki Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'ndan galip ayrılan Sadettin Saran, Fenerbahçe gündeme dair Chobani Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

"SAMANDIRA'DA ÖLÜ TOPRAĞINI GÖRDÜM"

Sarı-lacivertli kulübün başkanı, "Herkes başkandan neşter bekledi. Kelle koparacak, kesecek... Bu konuda çok baskı geldi. Bunu yapmak çok kolaydı. Geldik, hocayı gönderdik ve herkes 'Başkana bak, raconu kesti' derdi. Mourinho döneminde Portekiz'de çok kötü bir kamp süreci yaşanıyor, onun etkileri görülüyor. Samandıra'da ölü toprağını gördüm, az bile söylemişim. 'Aday olamaz, aday olursa seçilemez. Seçilirse, seçim iptal edilir' gibi birçok şeyle karşılaştık. Seçim döneminde sözler boşlukta kalmış" dedi.

"TEDESCO'NUN ARKASINDA DURACAĞIZ"

Teknik direktör Domenico Tedesco'ya destek veren Başkan Saran, "Kasımpaşa maçını kazandık bu atmosferde. Samandıra'ya gittik. Çıkarken ‘Zagreb maçında fark yemezsek iyi dedim’ arkadaşlara. Oyuncuların etkilendiğinin farkındaydım. Şimdi bütün bunlar olmuşken Tedesco'yu göndersem oyuncuların geçmişle bir bağı kalmamış olacaktı. Tedesco babamın oğlu değil, çağırdım ve konuştum. Oyuncuların güvenini kazanmış. Samandıra'da yatıp, kalkıyor. Oyuncular arkasında olduğu için ben de ona şans tanınmasını düşündüm ve arkasında duracağız" şeklinde konuştu.

"NE OLURSA OLSUN DEVAM EDERİZ DİYEMEM"

Sadettin Saran, "Bu sezon 'Ne olursa olsun Tedesco ile devam edeceğiz' diyor musunuz?" sorusuna, "Tabii 'ne olursa olsun devam ederiz' demiyoruz Başarı odaklı ilerleyeceğiz" cevabını verdi.

ALİ KOÇ VE AZİZ YILDIRIM AÇIKLAMASI

"Bana 'Ali Koç'un devamı' diyorlar. Ali Bey ile konuşuyorum, fikrini alıyorum, tecrübelerini dinliyorum. İnşallah Aziz Yıldırım'la da görüşürüz. Ali Bey ile Fenerbahçe ve Atatürk dışında ortak noktamız yok. Fenerbahçe için birlik olacağız."

JHON DURAN'IN SAKATLIĞI

Jhon Duran'ın gerçekten bir sakatlığı var. MR'ını gördüm, koşulara başladı ve birkaç hafta içinde aramızda olacak. Oyunculara psikolog tuttuk. Daha iyi olacağını düşünüyorum. Bunları buradaki takım ruhunu ayağa kaldırmak için yapıyoruz.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN SÖZLEŞMESİ

"Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesini inceledik. Bu konuda UEFA ile de konuşuldu. Orada bir sorun görmüyoruz."

İRFAN CAN KAHVECİ VE CENK TOSUN'UN KADRO DIŞI BIRAKILMASI

"Kadro dışının detaylarını açıklamayacağım. Kol kırılır, yen içinde kalır. Fenerbahçe'nin menfaati için böyle bir karar aldık. Kadro dışı kalan futbolcularımızın biriyle görüştüm, diğeriyle yarın görüşeceğim. Kimse ile kötü ayrılmak istemiyoruz. Onları seviyorum, cezalandırmak gibi bir düşüncemiz yok. Ben de bir babayım. Bu arkadaşların topluma rol model olma durumu var. Onlar iyi olduğu sürece, biz onlara gerekli desteği vereceğiz."

DEVİN ÖZEK İLE DEVAM EDİLECEK Mİ?

"Alper Yemenciler'in yerine gelecek arkadaş zaten orada, Nihat. Oyuncular, Devin Özek'e güveniyor. Çok yazılıyor, çok da hassas biri. Jhon Duran'a haksızlık yapıldığı gibi ona da haksızlık yapılıyor. Tedesco ve Devin'i bir ekip olarak görüyoruz."

MERT HAKAN YANDAŞ CEVABI

"Mert Hakan Yandaş ile konuştum. Takım dışında da bir abiye ihtiyaç var. Oyuncular ona güveniyor. Kaptanlık görevine devam etme konusunda sıkıntı görmedik. Takımda pozitif etkisi olduğunu gördük. Taraftarla didişmeyen, abiliğe odaklanmış, daha faydalı bir Mert Hakan göreceğiz."

MOURINHO TEPKİSİ

"Portekiz kampında günde bir idman yapılmış, olacak iş değil! Daha fazla bir şey söylemek istemiyorum bu konuda."