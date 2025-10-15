Kütahya'da yürekler ağza geldi! Anne iki çocuğunun hayatını böyle kurtardı

Yangın Okmeydanı Mahallesi Yeşilyurt Sokak'ta bulunan bir evin ikinci katında yangın çıktı. O sırada evde olan anne Dilek Yavuz, 2 aylık oğlunu ve 3 yaşındaki kızını yanına alarak balkona sığındı. Çevredekilerden yardım isteyen anne, itfaiye ekipleri gelene kadar çocuklarıyla birlikte balkonda bekledi.

KAHRAMAN ANNE BÜYÜK BİR CESARET ÖRNEĞİ GÖSTERDİ

Anne Dilek Yavuz’un büyük bir soğukkanlılık ve cesaret örneği göstererek çocuklarını balkona çıkarıp kapıyı kapattığı, böylece dumandan etkilenmedikleri öğrenildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, anne ve çocukları güvenli bir şekilde aşağıya indirdi. Anne Dilek Yavuz, evlatlarına sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

EVDEKİ EŞYALAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken evdeki eşyaların büyük bölümü zarar gördü.



