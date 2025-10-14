Kayseri'de sıcak saatler! Önce yangın, sonra patlama sesleri...

Kocasinan ilçesine bağlı Yeşilmahalle Erbeyli Sokak'ta bulunan boş bir arazide henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı.

PATLAMA SESLERİ KORKUTTU

Alanda atık malzemelerin bulunması nedeniyle yangın kısa sürede büyürken küçük çapta patlamalar meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

EVLERE SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

Ekiplerin müdahalesiyle yangın arazinin hemen yanında bulunan eve sıçramadan söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.