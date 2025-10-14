Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bakü'den geldi emlakçıya 8 bin doları kaptırdı

Bakü’den geldi emlakçıya 8 bin doları kaptırdı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Türkiye’ye yüksek lisans eğitimi için gelen Azerbaycanlı Mimarlık öğrencisi Saida Karimova (24), Beşiktaş Ortaköy’de ev kiralamak isterken dolandırıldı.

İnternetten bulduğu ev için emlakçı Mustafa Boğaçhan K.’ya 8 bin dolar ödeyen genç kadın, yaklaşık iki ay sonra geldiğinde kimseyi bulamadı. Çevresindekiler de evin gerçekte var olmadığını söyledi. Karimova, karakola giderek şikâyette bulundu.

Karimova, dolandırıcının önce ev sahibinin Bodrum’dan geleceğini, daha sonra da evin yıkım kararı olduğunu söyleyerek kendilerini oyaladığını aktardı. Dolandırıcı, kimliğini göndererek güven kazanmaya çalıştı ve parayı geri ödeyeceğini iddia ederek süre uzattı. Şu an kısa süreli bir apartta kalan genç kadın, polisin soruşturmasının devam ettiğini belirtti.

Olay, yüksek lisans öğrencilerinin güvenli konaklama arayışında karşılaştığı riskleri bir defa daha gündeme getirdi. Yetkililer, dolandırıcılıklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

