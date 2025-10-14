Dijital bağımlılığa dikkat! Günde dört saatin üstü tehlikeli

We Are Social ve Meltwater tarafından hazırlanan Dijital 2025 Türkiye Raporu’na göre, Türkiye’deki aktif internet kullanıcısı 77,3 milyona ulaştı, sosyal medya kullanıcısı da 60 milyona yaklaştı.

Ekran başında ve sosyal medyada geçen süre hızla artarken, uzmanlar bunun bağımlılığa dönüşmemesi uyarısında bulundu. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Kılınç “Dört saatten uzun süre sosyal medyada ve ekran başında vakit geçirmek sağlığımız açısından tehlikeli. Sosyal medya molaları verilmesi, masa başında egzersiz yapılması ve uykudan en az yarım saat önce ekranlardan uzak durulması şart” diye konuştu.

İlgili Haber Çocuklara sosyal medya yasağına küresel destek: Psikolojik gelişimlerini etkiliyor

Ekran bağımlılığının sadece ruhsal değil, fiziksel bir tehdit de olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kılınç, “Uykunun kalitesi düştüğünde, kalp ve damar sağlığı da olumsuz etkileniyor. Hareketsizlik; obeziteye, damar sertliğine ve hatta ölümcül akciğer pıhtılarına yol açabiliyor” dedi.