Çocuklara sosyal medya yasağına küresel destek: Psikolojik gelişimlerini etkiliyor

Araştırmalar sosyal medyanın çocukların psikolojik gelişimini olumsuz etkilediğini gösteriyor. Sosyal medya platformlarının çocuk kullanıcı sayılarının artmasıyla yasaklamalar da gündeme geldi.

Avustralya, 16 yaşından küçük çocukların sosyal medya platformlarına erişimini sınırlayan bir kanun tasarısını onaylarken, çocukların ebeveyn izni olmadan sosyal medya platformlarında (Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat ve YouTube dâhil olmak üzere birçoğu bu kapsama giriyor) hesap açması yasa dışı olacak.

Avustralya’nın attığı adımların ardından İtalya, İspanya, bazı ABD eyaletleri ve Güney Kore gibi birçok ülkenin de benzeri yasa tasarıları üzerine çalışmasıyla beraber konu yeniden dünya gündemine girdi.

İlgili Haber Dünyada ilk! Kaliforniya yapay zeka chatbotlarına yasak getirdi

TÜRKİYE LİSTENİN 11. SIRASINDA

Araştırma şirketi Ipsos’un “Education Monitor 2025” araştırmasına göre dünya genelinde katılımcıların yüzde 71’i 14 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımının yasaklanmasını savunurken, yasağa en çok destek veren ülkeler sırasıyla yüzde 87 ile Endonezya, yüzde 85 ile Fransa ve yüzde 80 ile Kolombiya oldu. Listede 11. sırada yer alan Türkiye’de ise katılımcıların yüzde 76’sı çocukların sosyal medya kullanımına karşı olduklarını belirtti.

Akıllı telefonların okulda yasaklanması konusunda ise dünya genelinde katılımcıların yüzde 55’i yasak olması gerektiğini savunurken, Fransa yüzde 80, İrlanda yüzde 70, İspanya yüzde 69, İtalya yüzde 67 ve Peru yüzde 65 ile başı çekiyor. Türkiye’de ise katılımcıların yüzde 53’ü telefonların okulda yasak olması gerektiğini düşünüyor.

YAPAY ZEKADA KAFALAR KARIŞIK

Araştırmada çocukların okulda ChatGPT benzeri yapay zekâları kullanması konusunda ise katılımcılar ikiye ayrılıyor. Dünya genelindeki katılımcıların yüzde 37’si yapay zekânın okullarda yasaklanması gerektiğini düşünürken, yüzde 38’i ise bu görüşe karşı çıkıyor. Okullarda yapay zekânın yasaklanmasını isteyenlerin oranı Türkiye’de yüzde 28 olarak kaydedildi.