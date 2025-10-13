Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bakan Yerlikaya, sosyal medya akımına katıldı: Çay bardağı elimde, tebessüm gönlümde

Bakan Yerlikaya, sosyal medya akımına katıldı: Çay bardağı elimde, tebessüm gönlümde

Rize'de bir programa katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tebessüm ettiren paylaşımıyla dikkat çekti. Rize'deki yaklaşık 30 metre boyundaki dev çay bardağını elinde tutuyormuş gibi poz vererek fotoğraf çekilen Yerlikaya, paylaşımına ‘Çay bardağı elimde, tebessüm gönlümde' notunu ekledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'de katıldığı programa eşlik eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ilginç bir paylaşımda bulundu. Rize'deki çay bardağı akımına uyan Yerlikaya, devasa çay bardağı elindeymiş gibi poz vererek "Çay bardağı elimde, tebessüm gönlümde" ifadelerini kullandı. 

Bakan Yerlikaya, sosyal medya akımına katıldı: Çay bardağı elimde, tebessüm gönlümde - 1. Resim

Rize Merkez Çay Çarşısı'ndaki yaklaşl 29 metrelik çay bardağı şehre gelen yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekiyor. Sosyal medyada uzaktan fotoğraf çekerek çay bardağı elindeymiş gibi poz verenlerden dev çay bardağını sırtında taşıyormuş gibi resim çekenlere kadar ilginç karelerin yakalandığı, içerisinde çeşitli alanların bulunduğu çay bardağı şeklindeki bina bir poz alanına dönüşmüş durumda.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya akımına katıldı: Çay bardağı elimde, tebessüm gönlümde - 2. Resim
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da bu akıma ayak uydurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu Rize'de geçirdiği programda kendisine eşlik eden Bakan Yerlikaya, dev çay bardağını elinde tutuyormuş gibi poz vererek fotoğraf çekildi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya akımına katıldı: Çay bardağı elimde, tebessüm gönlümde - 3. Resim

O görüntüyü sosyal medyada paylaşan Yerlikaya paylaşımında ‘Çay bardağı elimde, tebessüm gönlümde' ifadelerine yer verdi.

