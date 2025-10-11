Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rize'de komşu ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rize'de komşu ziyareti

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan Rize&#039;de komşu ziyareti
Cumhurbaşkanı, Ziyaret, Rize, Erdoğan, Komşu, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de komşularını ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın keyifli halleri kameralara yansıdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi program nedeniyle memleketi Rize'ye gitmişti.

Erdoğan, Rize Valiliği önünde düzenlenen yapımı tamamlanan tesis ve projelerin açılış töreninde halka seslenmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rize'de komşu ziyareti - 1. Resim

ERDOĞAN'DAN KOMŞU ZİYARETİ

Baba ocağında ziyaretler de gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu ilçesinde komşularıyla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rize'de komşu ziyareti - 2. Resim

Komşularıyla hatıra fotoğrafı çekilen Erdoğan'ın keyifli anları kameralar tarafından da kaydedildi.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

Yargıtay'dan emsal karar: Delil için eşini kameraya aldı, hapis cezası bozuldu!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ölü faylar uyandı, 7.2'lik deprem kapıda! Yeni su kaynakları fışkırdı, Simav'da sıcaklık arttı - GündemÖlü faylar uyandı, 7.2'lik deprem kapıda!Gazze’de ateşkes sonrası MİT Başkanı Kalın'dan ilk açıklama! 'Tarihi bir fırsat var' - GündemGazze’de ateşkes sonrası MİT'ten ilk açıklamaSerdar Öktem cinayetine ilişkin yeni gelişme! Sevk yazısı ortaya çıktı - GündemSuikasta ilişkin sevk yazısı ortaya çıktıKırmızı bültenle aranıyorlardı! 'Don Vito' Abdullah Alp Üstün ve Hasan Lala yakalandı - Gündem'Don Vito' ve Hasan Lala yakalandıİlber Ortaylı'dan sağlık durumu hakkında üzen sözler: Sizlerin karşısına çıkacak gücüm yok - Gündemİlber Ortaylı'dan sağlık durumu hakkında üzen sözlerManavgat Belediyesi'ne rüşvet soruşturması iddianamesi hazır! 180 milyon liralık yolsuzluk yapıldı - GündemCHP'li belediyede 180 milyonluk rüşvet ağı
Sonraki Haber Yükleniyor...