Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rize'de komşu ziyareti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de komşularını ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın keyifli halleri kameralara yansıdı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi program nedeniyle memleketi Rize'ye gitmişti.
Erdoğan, Rize Valiliği önünde düzenlenen yapımı tamamlanan tesis ve projelerin açılış töreninde halka seslenmişti.
ERDOĞAN'DAN KOMŞU ZİYARETİ
Baba ocağında ziyaretler de gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu ilçesinde komşularıyla sohbet etti.
Komşularıyla hatıra fotoğrafı çekilen Erdoğan'ın keyifli anları kameralar tarafından da kaydedildi.
