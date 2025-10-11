Gazze’de ateşkes sonrası MİT Başkanı Kalın'dan ilk açıklama! 'Tarihi bir fırsat var'

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Gazze’de sağlanan ateşkesin “tarihi bir fırsat” olduğunu belirterek, “Ateşkesin uygulanması ve denetlenmesi hassasiyet gerektiriyor.” dedi.

ELİMİZDE ARTIK BİR ATEŞKES VAR

Kalın, Türkiye’de ilk kez düzenlenen Uluslararası İstihbarat Çalışmaları Kongresinde yaptığı konuşmada, Gazze’de iki yıldır süren saldırıların ardından sağlanan ateşkesi değerlendirdi.

Kalın, “En sıcak gündem maddemiz olan Gazze’de ateşkesin sağlanmasıyla birlikte, yakın tarihimizde önemli bir dönemi geride bıraktık. İki yıldır devam eden Gazze halkına yönelik saldırılar bugün itibarıyla ateşkesle sona ermiştir. Elimizde artık bir ateşkes var.” ifadelerini kullandı.

Kalın, ateşkesin “kırılgan” olduğunu belirterek, “Uygulanması, sahada denetlenmesi büyük bir hassasiyet gerektiriyor. Bu tür ortamlarda ihlaller ve sabotajlar her zaman olur, ancak bu tarihi fırsatı korumak en önemli görevimiz olacak.” dedi.

“ATEŞKES, SORUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN İLK ADIM” MİT Başkanı Kalın, ateşkesin kalıcı hale gelmesi için tüm tarafların sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguladı: “Bu ateşkes sorunun çözümü değil, ilk adım. Gerçek çözüm, Filistin Devleti kurulduğunda, iki devletli çözüm hayata geçtiğinde mümkün olacaktır. Bunun imkânsız olmadığına inanıyoruz.” Kalın, Avrupa’dan Amerika’ya, Asya’dan Orta Doğu’ya kadar tüm uluslararası toplumun bu sürece destek vermesi gerektiğini ifade etti. “TÜRKİYE, AKAN KANIN DURMASI İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTI' İbrahim Kalın, Türkiye’nin Gazze’de ateşkesin sağlanması sürecinde aktif rol oynadığını belirtti: “Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, akan kanın durması ve soykırımın sona ermesi için gece gündüz çalıştı. Bu kararlılık, Birleşmiş Milletler’den uluslararası toplantılara kadar her alanda ortaya kondu.”

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE İLE GERÇEK KUCAKLAŞMAYI HEDEFLİYORUZ”

Kalın, Türkiye Yüzyılı vizyonunun temel ayaklarından birinin “Terörsüz Türkiye” hedefi olduğuna dikkat çekti:

“Terörsüz Türkiye hedefi, sadece PKK terörünü sonlandırmak değil, aynı zamanda tüm bölgenin terör örgütlerinden ve vekil güçlerden arındırılmasını da içeriyor. Türküyle, Kürtüyle, Arapıyla tüm unsurların barış ve bütünleşme içinde olacağı bir düzeni hedefliyoruz.” dedi.

“YENİ SURİYE'Yİ İNŞA ETMEK HEPİMİZİN SORUMLULUĞU”

Kalın, Suriye’deki gelişmelere de değinerek, “Baas rejiminin yıkılmasıyla ülke yeni bir döneme girdi. Yeni yönetim çökmüş bir devleti, bölünmüş bir toplumu ve iflas etmiş bir ekonomiyi devraldı.” dedi.

“Yeni Suriye’yi inşa etmek, sadece Suriyelilerin değil, hepimizin ortak sorumluluğudur.” ifadelerini kullandı.

“RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDA ÇÖZÜME İNANIYORUZ”

MİT Başkanı Kalın, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin olarak da Türkiye’nin arabuluculuk çabalarına da değindi:

“Bu savaşın sona erdirilmesi için Türkiye, tüm taraflarla aynı anda konuşan bir ülke olarak önemli roller üstlendi. İstanbul’da son üç ayda üç toplantı gerçekleştirildi. Uzun aradan sonra Rusya ve Ukrayna heyetleri doğrudan müzakere etme imkânı buldu.”

Kalın, Türkiye’nin bundan sonraki süreçte de “barış, müzakere ve diyalog” kanallarını açık tutmaya devam edeceğini ifade etti.