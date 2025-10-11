Manavgat Belediyesi'ne rüşvet soruşturması iddianamesi hazır! 180 milyon liralık yolsuzluk yapıldı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'li Manavgat Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında eski belediye başkanı Niyazi Nefi Kara, yeğeni Hüseyin Cem Gül ve başkan yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in de aralarında bulunduğu 41 kişinin toplam 180 milyon TL'lik rüşvet ve yolsuzluk ağına karıştığı belirlendi. Niyazi Nefi Kara

CEZA YAZMAMA KARŞILIĞINDA PARA TALEBİ

İddianameye göre Manavgat'taki çok sayıda otelden imar, ruhsat ve iskân onayları karşılığında milyonlarca lira rüşvet alındı. Şüphelilerin ayrıca CİMER'e yapılan kaçak yapı şikâyetlerini kullanarak otel sahiplerinden "ceza yazmama" karşılığında para talep ettikleri tespit edildi. Rüşvet çarkı, bazı otel sahiplerinin ifadeleri ve suçüstü operasyonlarla ortaya çıktı.

KALEM KALEM RÜŞVET TARİFESİ

Sabah'ta yer alan habere göre öne çıkan rüşvet olayları arasında; Dream World Oteli'nden 1.5 milyon TL ve 350 bin euro, Zafer Süral'ın otelinden 6.6 milyon TL ve 200 bin euro, Royal Atlantis İcom Oteli'nden 35 milyon TL, Lusso Oteli'nden 750 bin euro, Jakaranda Oteli'nden 3.85 milyon TL alınması yer aldı. Ayrıca belediyeye 9 milyon TL zarar veren rafting ihalesi, sahte 800 bin TL'lik fatura ve toplamda 180 milyon TL'yi aşan usulsüz kazanç tespit edildi.