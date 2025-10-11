CHP'de komisyon revizyonu! 'Plan ve Bütçe'de tepki istifası

BERAT TEMİZ / ANKARA - TBMM’de yeni yasama yılı başlarken, CHP’den komisyon revizyonu geldi. Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi ve CHP Grup Sözcüsü olan Rahmi Aşkın Türeli, komisyondan istifa etti.

TÜRELİ'NİN YERİNE ÖZLALE

Türeli’nin, komisyonda CHP grup sözcüsü olmasına rağmen parti yönetiminin kendisini ön plana çıkarmadığı, bunun yerine bazı komisyon üyelerine gölge sözcülük görevi verildiği ve birçok toplantıda geri planda bırakıldığı gerekçesiyle istifa ettiği öğrenildi. Türeli’nin yerine, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyeliğinden ayrılan Ümit Özlale getirilirken, CHP’nin yeni komisyon sözcüsünün ise Veli Ağbaba olabileceği ifade ediliyor. Bu arada, Ulaş Karasu da MYK’daki görevi nedeniyle Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu üyeliğinden istifa etti.

Öte yandan, DEVA Partisi’nden istifa ederek CHP’ye katılan Cem Avşar, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu’nda, Evrim Rızvanoğlu ise Çevre Komisyonunda görevlendirildi.