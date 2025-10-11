Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
CHP'de komisyon revizyonu! 'Plan ve Bütçe'de tepki istifası

CHP'de komisyon revizyonu! 'Plan ve Bütçe'de tepki istifası

Güncelleme:
Gündem Haberleri

CHP’de TBMM komisyonlarında revizyon yaşandı. Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü Rahmi Aşkın Türeli istifa ederken, yerine Ümit Özlale getirildi. Yeni sözcünün Veli Ağbaba olması bekleniyor. MYK’daki görevi nedeniyle Ulaş Karasu da komisyon üyeliğinden ayrıldı.

BERAT TEMİZ / ANKARA - TBMM’de yeni yasama yılı başlarken, CHP’den komisyon revizyonu geldi. Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi ve CHP Grup Sözcüsü olan Rahmi Aşkın Türeli, komisyondan istifa etti.

TÜRELİ'NİN YERİNE ÖZLALE

Türeli’nin, komisyonda CHP grup sözcüsü olmasına rağmen parti yönetiminin kendisini ön plana çıkarmadığı, bunun yerine bazı komisyon üyelerine gölge sözcülük görevi verildiği ve birçok toplantıda geri planda bırakıldığı gerekçesiyle istifa ettiği öğrenildi. Türeli’nin yerine, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyeliğinden ayrılan Ümit Özlale getirilirken, CHP’nin yeni komisyon sözcüsünün ise Veli Ağbaba olabileceği ifade ediliyor. Bu arada, Ulaş Karasu da MYK’daki görevi nedeniyle Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu üyeliğinden istifa etti.

Öte yandan, DEVA Partisi’nden istifa ederek CHP’ye katılan Cem Avşar, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu’nda, Evrim Rızvanoğlu ise Çevre Komisyonunda görevlendirildi.

