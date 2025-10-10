TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İsrail sözleri: Netanyahu ve çetesi yargılanacaklar

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde (TOGÜ) 2025-2026 akademik yılı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'un da katıldığı törenle başladı.

"TÜRKİYE, BÖLGESİNDE EĞİTİM ORDUSUNA AİT BİR ÜLKE OLMUŞTUR"

Kurtulmuş törende Türkiye'nin son yıllarda elde ettiği ekonomik, diplomatik ve teknolojik gelişmelere dikkat çekerek, "Bugün Türkiye'nin geldiği nokta üniversite eğitimi bakımından ibretle, parmakla gösterilecek bir yerdedir. Türkiye 208 üniversitesiyle Anadolu'nun her yerinde üniversitesi olan bir ülke haline gelmiştir. 7 milyona yakın üniversitesiyle de tam manasıyla eğitim ordusuna ait bir ülke olmuştur. Bu öğrencilerimizin içerisinde de çok fazla sayıda yabancı öğrenciye ev sahipliği yapan bir ülkeyiz" dedi.

"BÜTÜN DÜNYA İMTİHAN VERDİ"

Gazze meselesinde millet-devlet olarak birlikte yürüyen ender ülkelerden birisinin Türkiye olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Gazze meselesinde bugün iftiharla söyleyebiliriz ki iki yıldır devlet ve millet olarak aynı istikamette yürüyen ender ülkelerden birisi Türkiye'dir. Bu ülkenin her yerinde insanlar Gazze'ye destek olmak için elinden ne geliyorsa onu yapmaya gayret etti. Bu süre içerisinde bütün dünya imtihan verdi." ifadelerini kullandı.

"İnsanlığını kaybeden sadece Netanyahu ve çetesi değildir. Netanyahu ve çetesi Hitler'e rahmet okutacak şekilde Hitler'i mezarında ters döndürecek şekilde büyük zulümler işledi ve işlemeye de devam ediyor." diyen Kurtulmuş şunları söyledi:

"En az onlar kadar suçlu olan, onların yaptıklarına destek olan, siyasi ve destek olarak destek veren ülkelerdir. Bu sınavda gerçekten sınıfta kalmış olanlar sessiz kalıp günü kurtarmaya çalışanlardır. Bir de üçüncü grup var. Dünyanın her yerinde biz ona insanlık cephesi diyoruz. Vicdan, insanlık ve adalet sahibi yüz milyonlarca, hatta milyarlarca insanın var olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bana buradan birisi üç sene evvel İngiltere, Kanada, Avustralya, Fransa ve diğerleri Filistin devletini tanıyacak deselerdi hepimiz güler geçerdik. Bu ülkelerin Filistin devletini tanımalarını sağlayan şey kendi halklarını sokaklara çıkartarak insanlık cephesinin gür sesi olmaları ve Filistin davasına destek vermeleridir. Bugün eğer Netanyahu ateşkese mecbur kaldıysa, eğer Trump Netanyahu'yu bir ateşkese karşı baskı altına alıyorsa hiç şüpheniz olmasın ki sokaklarda, meydanlarda, salonlarda, her yerde bu zulmü kınayanların hepsinin payı vardır"

"NETANYAHU VE ÇETESİ YARGILANACAKTIR"

Netanyahu'nun bir gün uluslararası mahkemelerde yargılanacağını söyleyen Kurtulmuş, "Nasıl bir zamanlar Miloseviç, Radovan Karadzic gibi Sırp kasapları uluslararası mahkemelerde hesap verdiler ve ceza aldılarsa Netanyahu ve çetesi de yargılanacaklar ve hesabını vereceklerdir. Bu süreçte Türkiye olarak millet, devlet ve hükümet olarak yapılabileceklerin tamamını yapmak için büyük gayret sarf ettik" diye konuştu.