Elektrikli otomobilde yeni dönem: 81 ile şarj istasyonları geliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Elektrikli Araçlar için Hızlı Şarj Altyapısı Destek Programı” kapsamında ikinci çağrı döneminin tamamlandığını açıkladı.

Buna göre, 81 ilde 529 ünite kurulumuna daha destek sunulacak.

NSosyal hesabından açıklamada bulunan Kacır, Türkiye'yi yenilikçi teknolojilerin öncüsü yapmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

300 MİLYON LİRAYI AŞAN HİBE DESTEĞİ

Bakan Kacır'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

Elektrikli Araçlar için Hızlı Şarj Altyapısı Destek Programı’mızın ikinci çağrısını tamamladık. 81 ilin tamamında 529 ünite kurulumuna daha destek veriyoruz. 1 milyar liralık yatırım için 300 milyon lirayı aşan hibe desteği sunuyoruz. 35 bini aşkın şarj noktasına yenilerini ekleyerek altyapıyı ülkemizin her noktasına taşıyoruz.