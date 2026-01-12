Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın babası Emin Işık, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Beyin kanaması geçiren Emin Işık aralık ayından beri tedavi görüyordu.

Gazeteci İsmail Saymaz "X" hesabından yaptığı paylaşımda; "Gazeteci arkadaşımız Candaş Tolga Işık, bir süredir tedavi gören babası Emin Işık’ı kaybetti. Emin amcaya Allahtan rahmet, sevgili arkadaşım Candaş’a ve ailesine sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

İDDİALARIN ARDINDAN HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Baba Emin Işık'ın, oğlunun adının uyuşturucu soruşturmasına dahil edildiğine yönelik haberlerin ardından yaşadığı üzüntü nedeniyle beyin kanaması geçirdiğini öne sürülmüştü.

Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük daha önce katıldığı bir programda; "Candaş Tolga Işık'ın uyuşturucu soruşturmasında ismi yok. İddialarda adı geçince babası üzüntüden beyin kanaması geçirmiş. Emboli atmış. Ne olacak şimdi?" ifadelerini kullanmıştı.

